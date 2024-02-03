Ударили ножом 28 раз: в Великобритании суд вынес строгий приговор подросткам за убийство трансгендерной девушки

Преступники не раскаиваются о содеянном

В Великобритании суд признал 16-летних подростков Скарлетт Дженкинсон и Эдди Рэтклифф виновными в убийстве 16-летней девушки-трансгендера Брианны Гэй. Им вынесли приговор в виде 22 и 20 лет заключения.

Организатором преступления, которое произошло в феврале 2023 года, является Скарлетт Дженкинсон. Жертву ударили ножом 28 раз, сообщает Guardian.

Суд признал садистский характер преступления. Основным мотивом убийства была враждебность к Брианне Гэй из-за трансгендерности.

Следствие установило, что это преступление было спланированным. Подростки поджидали девушку в парке города Калчет в Уоррингтоне. Эдди Рэтклифф использовал охотничий нож. На нем обнаружили следы крови погибшей девушки.

Подростки рассказали психиатру о своих мотивах. Скарлетт Дженкинсон испытывала жажду к убийствам. Она хотела лишить жизни не только Брианну, но и своих опекунов.

Эдди Рэтклифф убил девушку ради веселья. Он сказал психиатру, что ему было интересно, какой размер полового члена у Брианны.

Во время приговора подростки никак не отреагировали на услышанное. Они не раскаялись в содеянном.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львове избили трансгендерную военную. Женщина приехала на похороны к своей матери, а стала жертвой нападения.