Ударили ножем 28 разів: у Великій Британії суд виніс суворий вирок підліткам за вбивство трансгендерної дівчини

Злочинці не розкаюються

У Великій Британії суд визнав 16-річних підлітків Скарлетт Дженкінсон та Едді Реткліфф винними у вбивстві 16-річної дівчини-трансгендера Бріанни Гей. Їм ухвалили вирок у вигляді 22 і 20 років ув’язнення.

Організатором злочину, який стався у лютому 2023 року, є Скарлетт Дженкінсон. Жертву вдарили ножем 28 разів, повідомляє Guardian.

Суд визнав садистський характер злочину. Основним мотивом вбивства була ворожість до Бріани Гей через трансгендерність.

Слідство встановило, що цей злочин був спланований. Підлітки чекали на дівчину в парку міста Калчет в Уоррінгтоні. Едді Реткліфф використав мисливський ніж. На ньому виявили сліди крові загиблої дівчини.

Підлітки розповіли психіатру про свої мотиви. Скарлет Дженкінсон відчувала спрагу до вбивств. Вона хотіла позбавити життя не лише Бріанну, а й своїх опікунів.

Едді Реткліфф убив дівчину заради веселощів. Він сказав психіатру, що йому було цікаво, який розмір статевого члена у Бріанни.

Під час вироку підлітки не відреагували на почуте. Вони не покаялися у скоєному.

Раніше "Телеграф" писав, що у Львові побили трансгендерну військову. Жінка приїхала на похорон до своєї матері, а стала жертвою нападу.