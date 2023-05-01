Вспомнил давнюю обиду и нанес ножом 18 ударов в шею и лицо: под Киевом жестоко убили мужчину

Совершив преступление, вероятный убийца покинул изуродованное тело и скрылся

В Киевской области, где на днях мужчина вызвал полицию из-за соседа, громко сверлившего стену, произошло куда более серьезное событие: на одной из улиц города Фастов было обнаружено окровавленное тело мужчины.

О деталях инцидента рассказали в полиции области.

Правоохранители оперативно приступили к поиску и установили личность человека, причастного к совершению убийства. Вероятным убийцей оказался 43-летний мужчина, нанесший многочисленные ранения ножом в область шеи и лицо своему оппоненту на фоне давнего конфликта. Совершив убийство, фигурант покинул изуродованное тело и скрылся. Его жертва, 45-летний потерпевший, скончался в реанимационном отделении больницы.

По месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли одежду обидчика, на которой остались следы совершения преступления. Сам же мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

"По факту умышленного убийства и по процессуальному руководству Фастовской окружной прокуратуры, следователи сообщили фигуранту о подозрении [ч. 1 ст. 115 УКУ]. Ему грозит до 15 лет за решеткой. В суде задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось о том, что во Львовской области женщина убила младшего на 8 лет мужчину.