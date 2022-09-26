В россии мобилизованный расстрелял военкома: что известно (видео)

Со словами "никто воевать не будет" призывник открыл огонь

В россии после объявленной президентом владимиром путиным частичной мобилизации военнообязанные мужчины делают все возможное, чтобы избежать участия в войне в Украине. Кроме массовых протестов, россияне прибегают даже к кровавым преступлениям. В частности, один из подобных случаев произошел в одном из российских городов, где молодой человек открыл огонь прямо в военкомате, ранив начальника призывной комиссии и еще нескольких человек.

Как пишут российские паблики в понедельник, 26 сентября, инцидент произошел накануне в городе Усть-Илимске в Иркутской области россии. Также в сети ходят первые кадры самой стрельбы и госпитализации раненого военкома, которые удалось запечатлеть присутствующим.

Согласно неофициальным данным, несмотря на все старания медиков, пострадавшего спасти не удалось. Мужчина якобы умер по дороге в больницу.

Как стало известно впоследствии, стрелком оказался мобилизованный 25-летний безработный мужчина, которого зовут Руслан Зинин. Очевидцы происшествия рассказывают, что перед тем, как открыть стрельбу в военкомате, россиянин заявил собравшимся "никто воевать не уйдет, сейчас все поедем домой", после чего вынул оружие и открыл огонь.

Стоит добавить, что жуткий инцидент, уже успел прокомментировать губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, сейчас ему даже трудно осознать то, что произошло в военкомате в Усть-Илимске. Также глава области подтвердил информацию о том, что стрелок задержан и будет наказан за совершенное, однако опроверг данные о смерти военкома, подчеркнув, что мужчина находится в реанимации, а врачи неустанно борются за его жизнь.

"Сегодня в области произошло чрезвычайное событие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан! Я не надеюсь, что врачи сделают все возможное, чтобы Александр Владимирович выжил. Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие", — сказал он.

Также журналистам удалось связаться с матерью стрелка Мариной Зининой. Женщина заявила, что узнала о поступке сына из новостей и находится в шокированном состоянии, ведь даже не понимает, откуда у него оружие. Кроме того, она добавила, что молодой человек якобы пошел в военкомат добровольцем, ведь повестка ему не приходила.

"В последнее время Руслан жил у бабушки. Утром он сказал ей, что пошел в военкомат добровольцем. Потом мы не могли до него дозвониться, а потом увидели эти новости. Самому Руслану повестка не приходила, но вчера она пришла к его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а значит, берут всех", — рассказала мать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский диктатор владимир путин, недавно объявивший частичную мобилизацию в россии, пытается пополнить ряды военных, которых отправляют на войну в Украину даже женщинами, работающими акушерками и педиатрами. Кроме того, в распоряжении российских СМИ оказались документы, согласно которым призывать на так называемую "военную спецоперацию" планируют не заявленные путиным 300 тысяч граждан, а более миллиона человек.