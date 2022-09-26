В россии "нацист" расстрелял детей в школе: подробности о жертвах и видео (обновлено)

Сообщается, что среди погибших пятеро детей

Пока россия приходит в себя от стрельбы, которую в военкомате города Усть-Илимск открыл 25-летний мобилизованный, ранив начальника призывной комиссии, в одной из школ российского Ижевска неизвестный мужчина открыл огонь по ученикам и персоналу учебного учреждения. По последним данным, в результате стрельбы погибли 15 человек, в том числе 11 детей и 4 взрослых, ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и 2 взрослых.

Как пишут российские паблики, инцидент произошел в понедельник, 26 сентября, в школе №88, расположенной на одной из улиц города Ижевск. Согласно информации, сообщаемой очевидцами происшествия, неизвестный в черном костюме якобы с нацистской символикой ворвался в школу и сразу убил охранника. Затем мужчина открыл дверь в один из классов, где как раз проходил урок и начал стрелять по детям из двух травматических пистолетов Макарова, переработанных под боевые патроны.

Российская школа, где неизвестный открыл стрельбу по детям

Директору учебного учреждения удалось скрыться с раненым подростком в кабинете, заперев дверь. Другие школьники совместно с педагогами закрылись в других аудиториях, пока правоохранители пытались обезвредить стрелка, который скрывался на втором этаже здания.

Позже нападающий покончил с собой. Как сообщили в ск рф, когда удалось установить его личность, имя стрелка — Артем Казанцев, 1988 года рождения, он уроженец города Ижевска, выпускник этой школы.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Индии внезапно упал аттракцион, где находились многие люди. В результате ЧП пострадали десятки людей, среди которых были и дети. Момент падения башни свободного падения попал на видео.