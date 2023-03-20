Во Львове 18-летний курсант застрелился из автомата – стали известны подробности

Совсем скоро парню должно было исполниться 19 лет

Во Львове застрелился курсант Государственного университета внутренних дел. 18-летний парень выпустил пулю прямо в себя в момент, когда находился на посту в карауле.

Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили на официальном сайте университета, обнародовав соболезнования по поводу гибели студента. Также там отметили, что уже начали внутреннее расследование по факту самоубийства.

Предварительно известно, что несчастный случай произошел 19 марта. Информация о самоубийствах из анонимных источников проникла в несколько местных Telegram-каналов, которые показали и фото с места трагического события.

"Он застрелился из АКС-74У. Оружие курсантам выдают во время суточных дежурств на отдельных постах", – писали в сообщениях.

Как позже сообщило издание ZAXID.NET, юноша, совершивший самоубийство, был студентом второго курса в университете МВД. Он учился на 3 факультете, где готовят работников превентивной полиции. Погибший был уроженцем Ровенской области. По словам его товарищей, парень якобы оставил предсмертную записку, в которой сообщил о ситуации с факультетом и его руководителями, однако позже она будто бы исчезла.

Кроме внутреннего расследования в учебном заведении, обстоятельства и причины смерти в рамках уголовного производства выясняют и представители правоохранительных органов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за развязанной россией полномасштабной войны Украина потеряла еще одного студента. 19-летний патриот Андрея Гриба, вставший на защиту нашей Родины от оккупационного нашествия, погиб в боях Харьковщины.