"С этим страхом я ходила 9 лет": экс-солистка киевского хора обвинила руководителя в изнасиловании

Раньше о ситуации женщина боялась рассказать, ведь думала, что не получит поддержки от общества

Не успел утихнуть ажиотаж вокруг скандала с издевательствами над девушками на "пьяных вечеринках", как в Киеве снова заговорили о резонансном изнасиловании. По крайней мере, именно в этом по отношению к себе-несовершеннолетней обвиняет бывшего руководителя хора "Зарница" одна из его экс-солисток Анна Хижняк. По ее словам, первые притязания начались, когда ей было 13 лет, а позже ее даже принуждали к сексу на отдельной квартире.

Подробности женщина рассказала на личной странице в Facebook. Описанная ею версия событий содержит немало подробностей, хотя имени своего мучителя она не называет — ограничивается лишь кратким "он". Вполне вероятно, что это сделано для излишней предосторожности, ведь делом уже заинтересовались полицейские.

Что рассказывает женщина?

Анна Хижняк сейчас позиционирует себя как режиссер, актриса и фотограф. Ей 23 года, и она наконец-то нашла в себе силы рассказать миру об ужасах, через которые, как она утверждает, ей пришлось пройти. Она делится воспоминаниями о пребывании в столичном заре "Зарница", где несколько лет подряд она была вынуждена терпеть притязания руководителя коллектива.

Больше всего в ее рассказе шокирует возраст вероятного насильника — на момент прихода Анны Хижняк в хор ей было 12, а мужчине — 70 лет.

"Первый год все было невинно: новое хобби, новые люди, первые концерты и путешествие за границу. Но зимой 2013 все изменилось. После концерта я пошла занести костюм. Из преподавателей тогда был только "он". Это было после Нового Года. "Он" начал меня поздравлять с праздниками, поцеловал в щеку — раз, поцеловал в другую щеку — два, засосал в губы, держа руки на моей груди — три. Шок. Непонимание. Ступор. Спасло то, что в кабинет зашла другая девочка", — вспоминает она.

Позже, утверждает Хижняк, все стало еще хуже — часто обидчик забирал ее к себе в кабинет якобы для занятия пением, что оборачивалось новыми домогательствами. Также были покупки билетов на железной дороге, чтобы быть до девочки максимально близко. В конце концов, все дошло до принудительного секса на съемной квартире.

Интересно, что у обвиняемого ею мужчины есть законная жена. Их разница в возрасте весьма значительна — 35 лет.

"Недавно одна девушка также анонимно написала, как на ее глазах разворачивался их "роман", потому что эта девушка пела в то время с "его" женой (которая еще ребенком пришла в этот хор). Девушки тогда видели, как "он" щупал свою будущую жену в автобусе и как она, будучи ребенком, пыталась "удовлетворить" его. Она "влюбилась", родила ему двух сыновей и стала преподавателем в этом хоре", — рассказывает Анна Хижняк.

Впервые о своей травме женщина смогла кому-то говорить только в возрасте 22 лет — доверилась своему мужу, который сразу же поддержал ее. И хотя она говорит, что это было очень тяжело морально, она справилась. Тогда же все узнали и ее родители.

Анна Хижняк сейчас

"Моя мама сразу позвонила в это заведение и рассказала все директору. Мы устроили встречу. Директор, завучи, "он", его жена педагог и я со своим мужем. Непринужденные взгляды педагогов и возражения. Но тогда я перестала быть жертвой. Я высказала все прямо в лицо и "его" уволили.Сказала за себя и за девушек, которые также пострадали и которые до сих пор боятся "его", — подчеркивает женщина.

Анна Хижняк говорит, что из хора ей поверили только три подруги, а большинство отвернулись. Это она объясняет тем, что за 50 лет существования "Зарницы" мужчину успели возвеличить до звания "маэстро" и "гения". На самом деле, он считает, что он просто создал для себя настоящий "женский рай", где мог манипулировать и насиловать детей.

Полный текст сообщения Анны Хижняк

Что говорит другая сторона?

Несмотря на то, что имя предполагаемого насильника Анна Хижняк не указывает, есть немало открытых источников, где его можно найти. Журналисты "ТСН", например, воспользовались собственными связями еще и для того, чтобы пообщаться с ним по этой ситуации.

"Я даже не могу ничего сказать. В нашем Дворце, хоре такого не было. Я работал много лет. Не могу даже сказать, какова цель этой информации. Думаю, у нее какая-то цель. шантажировать меня? За всю жизнь у меня не было врагов. Эту девушку я помню, сейчас она сценарист и режиссер. У меня никогда не было с ней конфликтов. С моей стороны нужно что-то делать, чтобы поставить на место этого человека. С другой стороны — мне уже 81 год", — цитирует издание своего собеседника, обвиняемого в насилии.

Общественный резонанс

История Анны Хижняк очень быстро разошлась соцсетью. Многие были напуганы подобной откровенностью и искренне сочувствуют женщине из-за ее травматичного опыта.

Некоторые же — наоборот — считают, что история выдумка, а сама Хижняк использует ее вроде бы "для хайпа".

Есть и те, кто менее категоричен, но все равно задает дополнительные вопросы, не понимая отдельных тонкостей поведения Анны Хижняк в течение лет издевательств.

Следует также отметить и то, что хотя сетью поползли слухи и вроде бы "опровержение" подобного поведения бывшего руководителя, в комментариях в Facebook есть и другие очевидцы не слишком законного поведения "маэстро". Кто-то об этом знает из почти личного опыта, кто-то из чужих разговоров. Однако разговоры о "любви к маленьким девочкам" в отношении экс-руководителя "Зарницы" ходят, очевидно, не первый год.

В Нацполиции уже заявили, что осуществляют проверку по поводу обнародованных фактов. Подробности выяснит следствие.

Остается лишь напомнить, что насилие над детьми является одним из самых ужасающих преступлений в истории человечества. И тем не менее все чаще открываются все новые и новые факты подобного поведения представителей общества. Так, "Телеграф" уже писал о том, что в Ровно осудили 31-летнего местного жителя за сексуальное надругательство над 12-летней девочкой. На суде подозреваемый утверждал, что не знал о возрасте своей жертвы.

Также мы рассказывали об ужасном издевательстве двух пьяных одесситов над школьницей, которую они напоили и изнасиловали в машине.