Спать с отчимом заставляла мама: на Закарпатье супружеская пара годами насиловала ребёнка и снимала все на телефон

Подозреваемых уже задержали, а ребёнок находится на попечении социальных работников

После резонансного преступления на Закарпатье с изнасилованием несовершеннолетней, правоохранителям удалось узнать о еще одном, не менее шокирующем инциденте в этом регионе.

О преступлении рассказал журналист Виталий Глагола.

Как стало известно, в селе Калины Тячевского района, что на Закарпатье супружеская пара на протяжении практически двух лет насиловала свою 12-летнюю дочь. При этом свои издевательства преступники снимали на камеру мобильного телефона.

Стражи порядка узнали эту шокирующую информацию из уст самого ребёнка. 29 марта девочка пришла в отделение полиции и рассказала, что начиная с лета 2021 года она была подвержена сексуальному насилию со стороны своего отчима. При это её родная мать способствовала этому и заставляла свою дочь вступать в половой контакт с ней и её супругом.

Фото с квартиры подозреваемых

Узнав об этом, правоохранители незамедлительно наведались в дом, где проживала пострадавшая и провели обыск.

"В доме супругов правоохранители обнаружили доказательства того, что изнасилование своего же ребенка горе родители снимали на камеру. В ходе осмотра судебно-медицинским экспертом у девочки обнаружены множественные разрывы женской плевы", — рассказывает журналист.

Как оказалось, первое сексуальное насилие ребёнок пережил еще в 7-летнем возрасте, когда возвращался домой вместе с отчимом и тот изнасиловал его пальцами.

"Также известно о случае, когда тот же отчим находясь на заработках, выходил по видеосвязи к жене и заставлял поочередно "удовлетворять себя пальцами" ее и несовершеннолетнюю потерпевшую", — говорит Глагола.

При этом журналист отмечает, что при согласовании задержания правоохранители столкнулись с непонятной позицией прокурора относительно подлинности файлов и причастности отчима и матери к совершению тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего ребенка.

Сейчас ребенок находится на попечении социальных работников. А супружеская пара была задержана.

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