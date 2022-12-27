Восемь трупов, включая малыша: в оккупированной Макеевке произошло массовое убийство

Подозреваемых в преступлении задержали

В оккупированной Макеевке расстреляли целую семью — восемь человек были убиты, включая четверых несовершеннолетних. Оккупационные правоохранители объявили план-перехват. Они разыскивают автомобиль Skoda, на котором могли скрыться злоумышленники.

Младшему из убитых детей был только год. Российские СМИ сообщают, что восемь человек убили ради грабежа. Погибла цыганская семья, которая жила в ромском квартале на окраине Макеевки.

Место трагедии на карте

Убийство произошло на улице Прогрессивной накануне поздним вечером. Злоумышленники не просто расстреляли жертв, а добили выстрелами в голову каждого — на месте было найдено около 40 гильз. Самой старшей из числа погибших было 48 лет. Детям было от одного года до 16 лет.

Из дома украли игровую приставку и забрали автомобиль Skoda, на котором злоумышленники и скрылись. Троих подозреваемых в преступлении уже задержали. Как оказалось, они ранее уже были судимы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что оккупанты гонят на войну в Украину заключенных — в основном это именно убийцы, насильники и продавцы наркотиков. Воевать с ВСУ они боятся, поэтому охотнее направляют оружие против мирных жителей.