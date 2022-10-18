В Виннице хулиганы перепугали людей фейерверками: теперь им грозит приличный срок

В сети публикуют множество видео с места происшествия

В том числе и из-за полномасштабного вторжения россии в Украине запретили использование пиротехнических изделий. Во время военного положения и постоянных звуков обстрелов крылатыми ракетами или ударными дронами фейерверки — это точно больше не то, что радует общество. Однако, случаи хулиганства, когда кто-то намеренно запускает громкую пиротехнику, иногда случаются. В этот раз это произошло в Виннице.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Винницкой области. Как отмечается, ситуация произошла около 21 часа на улице Петра Запорожца в парке "Химик". Неизвестные запускали фейерверки. На место выехали правоохранители. Они установили место, откуда запускали салют и сейчас устанавливают лиц, которые это сделали.

"Полицейские проводят ряд оперативных и розыскных мероприятий по установлению всех участников правонарушения. По этому факту следствием начато уголовное производство по ч.1 ст. 296 УКУ (хулиганство). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет", — говорится в сообщении ГУ Нацполиции.

Видео фейерверков на Замостье в соцсетях опубликовали возмущенные винничане. Жители города поражены такой наглостью и безразличием "любителей развлечений".

Видео фейерверков

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