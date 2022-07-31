В Луганске маньяк в военной форме убил и изнасиловал 8 женщин: "полиция" его искать не собирается

"Правоохранители" покрывают убийцу и говорят, что его жертвы погибли от алкогольной или наркотической интоксикации

В оккупированном Луганске начал орудовать серийный убийца и насильник, который охотится на одиноких женщин. По словам местных жителей, в последнее время он лишил жизни восьмерых девушек, но местная "полиция" не особо усердствует с его поисками, так как есть подозрение, что он прибыл в город вместе с российскими военными.

Историей поделилась в соцсети Твиттер местная жительница, пишущая под никнеймом "йдіть нах*й". По ее словам, на днях этот изверг убил ее подругу в квартале Жукова, где она снимала жилье.

"Местные жители говорят, что это уже 8-я жертва. Несколько нашли на восточных кварталах, и несколько именно на кв. Жукова, их не признали убитыми, списывали или на алкогольную, или наркотическую интоксикацию, или на сердечный приступ и прочее", — написала она.

Одна из выживших жертв маньяка смогла описать нападавшего, как высокого, светловолосого и худощавого мужчину в камуфляжной форме.

По словам автора поста, родителей Алины вызвали "полицейские" и сообщили, что их дочь нашли мертвой без следов физического насилия, а потом начали давить на них вопросами о том, не злоупотребляла ли она алкоголем или наркотиками.

Родителей девушки поначалу не пускали в морг, но они все же смогли туда попасть.

"Я видела фото из морга, избитое лицо, волосяная часть головы тоже в царапинах, похоже будто ее тащили за ноги, поломанные ногти. Мы не знаем было ли изнасилование потому что со слов органов и насилия не было. Они что-то сказали о приспущенных трусах и все", — написала автор сообщения и добавила, что в итоге в выводах написали, что причина смерти неизвестна.

Она также приложила скриншоты сообщений из местных телеграм-каналов, которые сообщают, что руководство местной "полиции" посоветовало "не особо усердствовать" с поисками преступника, так как надеется, что произойдет ротация и маньяк уедет с другими военными. А вот поиски и задержание российского солдата могут стать причиной громкого скандала.

Как сообщалось ранее, на днях в сеть попало видео издевательств россиянина над пленным украинским военным. На кадрах видно, как оккупант канцелярским ножом отрезает плененному гениталии.