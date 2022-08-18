В Одессе мужчина зарезал знакомого, а после выпрыгнул из окна многоэтажки

По данному факту проводится расследование в рамках уголовного производства

Правоохранители одного из отделений полиции города Одесса получили тревожное сообщение, что во дворе многоэтажного дома, расположенного в Успенском переулке, был обнаружен труп мужчины. Как удалось установить копам, погибшим оказался 22-летний житель города, который накануне общался с защитниками правопорядка и давал им ложные показания по разбойному нападению на себя.

Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-центре Главного Управления полиции Одесской области, отметив, что в рамках следствия по гибели одессита, при осмотре его квартиры, в ней было обнаружено тело еще одного мужчины — 39-летнего горожанина. Кроме того, в доме обнаружили признаки борьбы и следы крови.

По предварительным данным следствия, владелец жилья, имевший многочисленные долговые обязательства, в собственной квартире убил своего знакомого. Для того чтобы аргументировать наличие на руках следов толкотни с погибшим, сразу же проинформировал полицейских о том, что в его дом ворвались двое незнакомцев и набросились на него с ножом. Злоумышленники якобы порезали ему руку и отобрали у него ноутбук. На самом деле техника была сдана в ломбард еще в конце июля.

Когда же правоохранители установили, что указанное лицо инсценировало кровавое преступление, одессит не нашел иного способа как избежать наказания, и покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с шестого этажа.

Мужчина решил избежать наказания за совершенное, покончив с жизнью

Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин по предварительной квалификации умышленное убийство и самоубийство. Назначен ряд экспертиз, которые установят подлинные детали и обстоятельства смерти мужчины.

Ранее "Телеграф" сообщал, как правоохранителям удалось задержать живодеров в двух украинских областях. Одному из них, безжалостно стрелявшему в кота из пневматического оружия, оказалось всего 12 лет.