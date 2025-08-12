Россия бросает под Покровск мясные отряды из "неблагонадежных": они попадают под каток ДШВ (видео)

Новые силы враг бросает на направление без техники и тяжелого вооружения

Российская армия, которая сейчас активно атакует на Покровском направлении, продолжает перекидывать туда свои резервы. Однако украинские десантники успешно отправляют "мясные отряды врага" на "резервные позиции" — в землю.

Об этом сообщает пресс-служба 7 корпуса ДШВ, прикрепляя соответствующее видео. По информации защитников, к югу от Покровска заходит "добровольческая" бригада — "БАРС". Таким образом, россияне заменяют истощенные штурмовые отряды других частей, действовавших на этом участке.

Из сообщений российских каналов известно, что это новая бригада, которая комплектовалась в 2024 году из неблагонадежных слоев населения. Новые силы бросают на направление без техники и тяжелого вооружения.

"Их предшественники, которые должны были прорывать украинскую оборону, теперь отдыхают в своей глубочайшей "резервной" позиции — в земле. На видео – информирование о том, что производят воины 7 корпуса ДШВ с представителями "мясных" отрядов", — сообщают в 7 корпусе ДШВ.

