Росія кидає під Покровськ м’ясні загони з "неблагонадійних": вони потрапляють під каток ДШВ (відео)

Нові сили ворог кидає на напрямок без техніки та важкого озброєння

Російська армія, яка зараз активно атакує на Покровському напрямку, продовжує перекидати туди свої резерви. Проте українські десантники успішно відправляють "м’ясні загони ворога" на "резервні позиції" — у землю.

Про це повідомляє пресслужба 7 корпусу ДШВ, прикріплюючи відповідне відео. За інформацією захисників, на південь від Покровська заходить "добровольча" бригада — "БАРС ". Таким чином, росіяни замінюють виснажені штурмові загони інших частин, що діяли на цій ділянці.

З повідомлень російських каналів відомо, що це нова бригада, яка комплектувалася 2024 року з неблагонадійних верств населення. Нові сили кидають на напрямок без техніки та важкого озброєння.

"Їх попередники, які мали проривати українську оборону, тепер відпочивають у своїй найглибшій "резервній" позиції — в землі. На відео – інформування про те, що роблять воїни 7 корпусу ДШВ з представниками "мʼясних" загонів.", — повідомляють у 7 корпусі ДШВ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Deepstate повідомив про серйозний прорив росіян у Добропілля.