Очередной теракт? Под Киевом раздалось два взрыва без тревоги, пострадали полицейские

В некоторых домах вылетели окна

В понедельник, 23 марта, в Буче произошло два мощных взрыва. Сдетонировал неизвестный предмет у многоэтажки.

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Николай Калашник. По его словам, в результате взрыва повреждено остекление окон в доме.

После первого взрыва через несколько минут рядом произошел еще один. В результате двое правоохранителей получили ранения. Пострадавшие госпитализированы. Они имеют состояние средней тяжести.

"На месте происшествия работают все необходимые оперативные службы — полиция, взрывотехники, спасатели. Территория ограждена, идет обследование местности на наличие других взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

В сети уже показали видео с момента взрыва и первые кадры после. Пока причины инцидента выясняются, однако в полиции не исключают возможность очередного теракта. На фото видно, что после взрыва разбросано много мусора, поэтому вполне возможно, что взрывное устройство сдетонировало в мусорном баке.

Последствия взрыва в Буче

В полиции добавили, что первый взрыв прогремел рано утром, ведь в 5:35 на спецлинию 112 поступило сообщение от жительницы города о происшествии. По прибытии взрывотехников и правоохранителей раздался второй взрыв.

"Полиция призывает граждан неукоснительно соблюдать требования правоохранителей относительно установленных ограничений на доступ и передвижение на определенной территории. Профильные службы продолжают работать на месте происшествия и устанавливать все обстоятельства", — пишет пресс-служба.

Напомним, что подобный случай произошел во Львове 22 февраля. Тогда в полицию поступило сообщение об ограблении магазина, а по прибытию копов на место раздался взрыв. В результате погибла 23-летняя полицейская и еще 25 человек пострадали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 22 марта в супермаркете "АТБ" в Чернигове раздался взрыв.