В Днепре неизвестные в балаклавах напали на судью и пытались похитить: появились видео и реакция полиции

На судью Индустриального районного суда города Днепра было совершено нападение с попыткой похищения. В настоящее время она находится в больнице.

Как сообщили в Совете судей Украины, 13 марта женщину ударили по голове, в результате чего она получила тяжелую травму. Отмечается, что что это едва ли не первое такое жестокое нападение на судью за весь период полномасштабной войны. До этого судьи подвергались давлению и угрозам и даже погибали из-за вооруженных действий агрессора и защищая свое государство на фронт.

По информации "УП", на судью напали трое неизвестных в балаклавах. Издание пишет, что злоумышленники применили перечный баллончик и пытались силой посадить судью в автомобиль без номерных знаков. Похищению помешал мужчина потерпевшей. В результате происшествия он тоже пострадал.

15 марта в социальных сетях появился ролик, который якобы был снят на месте нападения. На кадрах видно, что у женщины на лице и на одежды есть следы крови.

В полиции Днепра сообщили, что неизвестніе напали на женщину, когда та вышла из автомобиля.

"Для установления всех обстоятельств преступления с места происшествия работало руководство ГУНП и следственно-оперативная группа. В городе была введена специальная полицейская операция. Правоохранители проводят комплекс оперативных и следственных мер по задержанию лиц, причастных к преступлению", — говорится в материале.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (покушение на незаконное лишение свободы) и ч. 2 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на заправке на Львовщине избили известных музыкантов, к делу подключился депутат.