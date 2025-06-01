Связали и раздели: подростки жестоко поиздевались над парнем на Днепропетровщине (видео)

Малыш сильно плакал

Подростки связали и раздели парня. Событие снимали на видео в поселке Соленое Днепропетровской области.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Как указывают в соцсетях, инцидент произошел 28 мая.

Группа подростков купалась в пруду. Потом они решили поиздеваться над младшим парнем.

На кадрах видно, что парень напуган, он плачет со связанными руками и спущенными брюками.

Подростки снимали на видео голого парня в Соленом Днепропетровской области

В пресс-службе областной полиции сообщили: заявлений в милицию не поступало, впрочем, событие зарегистрировали и обратились в ювенальную полицию.

Ювенальные полицейские установили участников инцидента, сообщили в полиции. Следователи внесли данные в ЕРДР по части 1 статьи 127 Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи – до шести лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях подростки развлекались, прыгая по чужим авто в центре Киева. Фото поврежденного автомобиля и кадры хулиганства обнародовали в сети. На одном из видео видно, как два парня выскочили на авто марки ЗАЗ "Славута".