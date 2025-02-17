Знал, что может погибнуть, поэтому заказал курьера: СБУ задержала мужчин, совершивших теракт возле ТЦК

Подозреваемым грозит пожизненное заключение

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила и задержала двух агентов российских спецслужб, которые 5 февраля 2025 совершили террористический акт в Каменце-Подольском. Взрыв возле здания ТЦК забрал жизнь курьера сервиса доставки и ранил еще восемь человек.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что фигуранты действовали по приказам российских кураторов и "втемную" использовали курьера – мужчина не знал, что везет взрывчатку.

Один из агентов, 17-летний студент колледжа, получил инструкции в телеграм-канале, где предлагали "легкие" заработки. По указаниям российской спецслужбы он изготовил самодельное взрывное устройство, наполнив его гайками и обрезками арматуры для увеличения поражения. Активировалось устройство дистанционно по мобильному телефону.

Второй агент, местный наркозависимый, получил координаты закладки со взрывчаткой и должен был доставить ее под видом посылки в ТЦК. Однако осознав, что россияне могут его ликвидировать как свидетеля, он решил заказать курьерскую доставку.

Взрывчатка

Когда курьер приехал под здание ТЦК, российские спецслужбы дистанционно взорвали взрывчатку вместе с ним.

"В течение суток после теракта "по горячим следам" были задержаны оба исполнителя преступления, а в течение следующих дней задокументирована их связь с российской спецслужбой", — говорится в сообщении.

В ходе дальнейшего расследования документирована их связь с ФСБ и установлены все детали операции. Во время обысков у злоумышленников изъяты мобильные телефоны с доказательствами контактов с российскими спецслужбами, компоненты для изготовления взрывчатки и другие вещественные доказательства.

"В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, который привел к гибели человека)", — отмечают в СБУ.

Подозреваемые уже находятся под стражей и могут получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фигуранты дела

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ установила обстоятельства вербовки террориста, которого спецслужбы РФ взорвали в здании ТЦК в Ровно. Мужчину использовали "втемную", его намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он вошел внутрь здания.