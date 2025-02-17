Знав, що може загинути, тому замовив кур'єра: СБУ затримала чоловіків, які вчинили теракт біля ТЦК

Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила та затримала двох агентів російських спецслужб, які 5 лютого 2025 року здійснили терористичний акт у Кам’янці-Подільському. Вибух біля будівлі ТЦК забрав життя кур’єра сервісу доставки та поранив ще вісім людей.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Зазначається, що фігуранти діяли за наказами російських кураторів і "втемну" використали кур’єра – чоловік не знав, що везе вибухівку.

Один з агентів, 17-річний студент коледжу, отримав інструкції через телеграм-канал, де пропонували "легкі" заробітки. За вказівками російського спецслужбовця він виготовив саморобний вибуховий пристрій, наповнивши його гайками та обрізками арматури для збільшення ураження. Активувався пристрій дистанційно через мобільний телефон.

Другий агент, місцевий наркозалежний, отримав координати закладки з вибухівкою та мав доставити її під виглядом посилки до ТЦК. Однак, усвідомивши, що росіяни можуть його ліквідувати як свідка, він вирішив замовити кур’єрську доставку.

Вибухівка

Коли кур’єр приїхав під будівлю ТЦК, російські спецслужбісти дистанційно підірвали вибухівку разом із ним.

"Упродовж доби після теракту "по гарячих слідах" було затримано обох виконавців злочину, а протягом наступних днів задокументовано їхній зв’язок з російською спецслужбою", — йдеться у повідомленні.

У ході подальшого розслідування задокументовано їхній зв’язок із ФСБ та встановлено всі деталі операції. Під час обшуків у зловмисників вилучено: мобільні телефони з доказами контактів із російськими спецслужбами, компоненти для виготовлення вибухівки та інші речові докази.

"Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини)", — зазначають у СБУ.

Підозрювані вже перебувають під вартою та можуть отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фігуранти справи

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ встановила обставини вербування терориста, якого спецслужби РФ підірвали у будівлі ТЦК у Рівному. Чоловіка використали "втемну", його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі.