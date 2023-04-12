Отрезали головы женщинам: всплыли новые подробности зверств окупантов в Украине

Приказы о пытках людей российским солдатам отдают командиры, снимающие весь процесс на камеру

Зверства оккупантов в Украине просто не имеют пределов. После того, как в сеть попало очередное видео, на кадрах которого российские военные отрезают голову живому украинскому защитнику, Международное разведывательное сообщество InformNapalm напомнило, что подобных военных преступлений россиян нескончаемое количество. С начала войны враг, совершающий геноцид мирного украинского народа, пытал не только военнопленных, но и гражданских. Среди них было много женщин.

Об этом в среду, 12 апреля, говорится в Telegram-канале InformNapalm. Согласно данным сообщества, кадыровцы грабили и пытали украинцев на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Мы получали устные свидетельства, что российские военные (в основном кадыровцы, но не только) практиковали отрезание голов пленным украинцам, не только военным, но и гражданским, которых они до этого грабили и пытали. Головы отрезали не только мужчинам, но и женщинам, которых перед этим изнасиловали", – сообщают в разведывательном сообществе.

Также отмечается, что одна из подобных ситуаций произошла в селе Новосветловка Луганской области еще в 2014 году. Как рассказывают здешние жители, кадыровцы ворвались в местную больницу, где массово изнасиловали, после чего жестоко убили нескольких медицинских работниц.

Кроме того, во время разговора с одним из офицеров ВСУ стало известно, что он своими глазами видел, как россияне отрезают головы пленным украинцам.

В InformNapalm добавляют, что после того, как россия полномасштабно вторглась на украинские территории, практика убийств с пытками ощутимо расширилась. Что же касается элементов пыток с отрезанием разных частей тела у живых людей, то их оккупанты практикуют не только для устрашения.

В частности, приказы об отрезании голов живым людям или других видах пыток отдают подчиненным командиры различных подразделений из рф и других военных формирований. Сами же снимают весь процесс на видео, чтобы солдаты четко осознали, что пути назад для них уже нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как оккупанты расстреляли украинского пленного после того, как он произнес слова "Слава Украине".