Оккупанты на камеру отрезали голову пленному украинцу: в Украине отреагировали на видео

В Украине уже пообещали дать ответ

По сети разлетелось еще одно видео российских зверств, на котором оккупанты на камеру отрезали голову живому украинскому военнопленному.

"Телеграф" не станет публиковать видеозапись из-за жестокости происходящего на кадрах, но заблюренная версия доступна на странице украинского блогера Игоря Лаченкова в соцсети Twitter по этой ссылке.

"Вы должны понимать, что такого никогда не должно быть в 21 веке, это чистой воды терроризм, буквальная пытка до смерти, казнь беспомощного человека, который от боли кричит о помощи и просит не убивать его. Это должны понимать все и принимать меры", — прокомментировал видео Лаченков.

На запись уже отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак, который сообщил, что за все будет "ответ и ответственность".

Также видео прокомментировал бывший спикер Верховной Рады и нардеп Дмитрий Разумков.

"Преступления россиян не имеют пределов человечности. Они – террористы, которые убивают и кичатся этим", — написал он.

Вместе с тем, блогер Денис Казанский сообщил, что россияне расчеловечили сами себя и отношение к ним будет соответствующим.

Также видео прокомментировал старший политический советник Хельсинкской комиссии США Пол Массаро, который задался вопросом о том, как россия может продолжать быть постоянным членом Совета безопасности ООН, пока ее солдаты отрезают головы беззащитным людям.

"Не ошибайтесь: это настоящее лицо россии, путин не заставляет этого террориста обезглавить пленного украинского солдата. Мы должны победить и изолировать это зло", — добавил он.

Как сообщалось ранее, 6 марта в сети появилось видео того, как российские оккупанты расстреляли безоружного украинского военнопленного за то, что тот сказал фразу "Слава Украине". Позже в СБУ сообщили, что речь идет об Александре Мациевском из 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области.