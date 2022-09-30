Ракетный удар по гражданской колонне в Запорожье: эксклюзивные кадры с места трагедии и новые подробности
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В результате циничного обстрела российских террористов погибли 25 человек, 62 ранены.
Утром 30 сентября российский враг атаковал окрестности Запорожья. Около 7:30 вооруженные силы россии нанесли ракетный удар по городу, выпустили 16 ракет.
Позже стало известно, что оккупанты обстреляли колонны с гражданскими. Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников и отвезти помощь.
Исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев уточнил, что российские оккупанты совершили утром две атаки, ударив по Запорожье повторно – атаковав колонну гражданских людей на окраине города. Россияне применили для ракетного удара установку ЗРК "С-300".
В настоящее время известно о 25 погибших и ранениях. Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, среди пострадавших есть дети.
"25 человек погибли, 62 ранены, среди них женщины и дети, в том числе мелитопольцы. 5-летнему ребенку обломок попал в живот, врачи борются за его жизнь. 3-летний ребенок чудом выжил, но остался сиротой", — написал он.
Следует отметить, что информацию о погибших уточняют. Итак, количество жертв может возрасти. На месте работают эксперты, продолжаются первоочередные следственные действия.
При этом Запорожская областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
"Телеграф" публикует эксклюзивные фото с места ракетного удара. Кадры шокируют — воронки от снарядов, разбитые автомобили, окровавленные трупы людей.
Впоследствии глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай отметил, что сегодня из города готовили выезд 34 автомобиля с гражданскими. Отмечают, что россияне знали о готовящемся выезде жителей из Запорожья и намеренно нанесли удар по гуманитарной колонне автомобилей.
Как сообщают очевидцы, всего насчитали около 20 взрывов.
На атаку россиян уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
"Государство-террорист обстреливает ракетами мирное население в Запорожье, Николаевщине, Днепропетровщине. Бьет по украинским регионам из реактивных систем залпового огня и беспилотников. Только по Запорожью и району оккупанты выпустили 16 ракет за одно утро! Так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире", — сообщается в Telegram Зеленского.
Из-за трагедии в Запорожье и областном центре 1 октября 2022 года решили объявить Днем траура по погибшим в результате российских обстрелов.
Напомним, в ночь на 30 сентября оккупанты нанесли удары по мирным кварталам Днепра и Николаева, в результате чего один человек погиб и двое ранены.
А 29 сентября российские войска ударили ракетами по жилым районам Днепра, где не было никаких военных целей, и удар был такой силы, что тела убитых горожан было очень сложно узнать.