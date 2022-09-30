Ракетный удар по гражданской колонне в Запорожье: эксклюзивные кадры с места трагедии и новые подробности

В результате циничного обстрела российских террористов погибли 25 человек, 62 ранены.

Утром 30 сентября российский враг атаковал окрестности Запорожья. Около 7:30 вооруженные силы россии нанесли ракетный удар по городу, выпустили 16 ракет.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли колонны с гражданскими. Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников и отвезти помощь.

Исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев уточнил, что российские оккупанты совершили утром две атаки, ударив по Запорожье повторно – атаковав колонну гражданских людей на окраине города. Россияне применили для ракетного удара установку ЗРК "С-300".

В настоящее время известно о 25 погибших и ранениях. Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, среди пострадавших есть дети.

"25 человек погибли, 62 ранены, среди них женщины и дети, в том числе мелитопольцы. 5-летнему ребенку обломок попал в живот, врачи борются за его жизнь. 3-летний ребенок чудом выжил, но остался сиротой", — написал он.

Следует отметить, что информацию о погибших уточняют. Итак, количество жертв может возрасти. На месте работают эксперты, продолжаются первоочередные следственные действия.

При этом Запорожская областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

"Телеграф" публикует эксклюзивные фото с места ракетного удара. Кадры шокируют — воронки от снарядов, разбитые автомобили, окровавленные трупы людей.

На месте удара остались глубокие воронки

Почти все автомобили разбиты

Последствия ракетного обстрела по колонне с гражданскими

Люди стояли в очереди для выезда

Впоследствии глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай отметил, что сегодня из города готовили выезд 34 автомобиля с гражданскими. Отмечают, что россияне знали о готовящемся выезде жителей из Запорожья и намеренно нанесли удар по гуманитарной колонне автомобилей.

Как сообщают очевидцы, всего насчитали около 20 взрывов.

Тела остались прямо на земле

Разбитый автомобиль из колонны

На атаку россиян уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Государство-террорист обстреливает ракетами мирное население в Запорожье, Николаевщине, Днепропетровщине. Бьет по украинским регионам из реактивных систем залпового огня и беспилотников. Только по Запорожью и району оккупанты выпустили 16 ракет за одно утро! Так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире", — сообщается в Telegram Зеленского.

Из-за трагедии в Запорожье и областном центре 1 октября 2022 года решили объявить Днем траура по погибшим в результате российских обстрелов.

Число погибших может возрасти

В настоящее время известно о 25 погибших

Удар был большой силы

Среди погибших есть дети

Напомним, в ночь на 30 сентября оккупанты нанесли удары по мирным кварталам Днепра и Николаева, в результате чего один человек погиб и двое ранены.

А 29 сентября российские войска ударили ракетами по жилым районам Днепра, где не было никаких военных целей, и удар был такой силы, что тела убитых горожан было очень сложно узнать.