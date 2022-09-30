Выпустили 16 ракет: появились ужасающие детали обстрела колонны в Запорожье (обновлено)

россия продолжает шокировать все мировое сообщество своими кровавыми преступлениями

В пятницу, 30 сентября, кровавая российская армия в очередной раз ударила мощными ракетами по Запорожью. На этот раз оккупанты цинично попали по гуманитарной колонне с гражданскими, выпустив 16 ракет. В результате обстрела, в котором пропагандисты уже успели обвинить Украину, по последним данным Генпрокуратуры, 25 человек погибло и около 50 получили ранения.

Как в своем телеграмм-канале рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, россияне применили для ракетного удара установку ЗРК "С-300". Четыре ракеты были выпущены в район авторынка, другие били по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда и въезда в Запорожье. Там в момент обстрела находилась колонна автомобилей с гражданскими гражданами, следовавшими за своими родственниками на временно оккупированную территорию.

"Мои соболезнования родным и близким…", — написал он.

Последствия ракетного обстрела по колонне с гражданскими

Кроме того, информацию о шокирующем количестве погибших подтвердил и председатель Запорожской ОВА Александр Старух:

"Пока известно о 23 погибших и 28 раненых. Все гражданские люди, наши земляки. Горите в аду, проклятые решисты!", — говорится в тексте публикации в телеграмм-канале глава военной администрации региона.

Вырва, образовавшаяся от мощного российского снаряда

Также Старух добавил, что из-за трагедии, которая 30 сентября унесла жизни большого количества беззащитных украинцев, в областном центре и в регионе в целом 1 октября 2022 года решили объявить Днем траура по погибшим в результате российского обстрела.

"В связи с трагедией и с целью почтить память погибших 1 октября 2022 года объявляется днем траура в Запорожской области", — написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети появились шокирующие фото и видео последствий ракетного удара россиян по колонне с гражданскими в Запорожье, а также по здешнему авторынку.