Ракетний удар по цивільній колоні в Запоріжжі: ексклюзивні кадри з місця трагедії та нові подробиці

Внаслідок цинічного обстрілу російських терористів загинуло 25 осіб, 62 поранені.

Зранку 30 вересня російський ворог атакував околиці Запоріжжя. Близько 7:30 збройні сили рф завдали ракетного удару по місту, випустили 16 ракет.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли колони з цивільними. Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів та відвезти допомогу.

Виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв уточнив, що російські окупанти здійснили вранці дві атаки, вдаривши по Запоріжжі повторно – атакувавши колону цивільних людей на околиці міста. Росіяни застосували для ракетного удару установку ЗРК "С-300".

Наразі відомо про 25 загиблих та дисятки поранених. Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram, серед потерпілих є діти.

"25 людей загинули, 62 поранені, серед них жінки та діти, у тому числі мелітопольці. 5-річній дитині уламок потрапив у живіт, лікарі борються за його життя. 3-річна дитина дивом вижила, але залишилася сиротою", — написав він.

Слід зазначити, що інформацію про загиблих уточнюють. Тож, кількість жертв може зрости. На місці працюють експерти, тривають першочергові слідчі дії.

При цьому Запорізька обласна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

"Телеграф" публікує ексклюзивні фото з місця ракетного удару. Кадри шокують — вирви від снарядів, потрощені автівки, закривавлені трупи людей.

На місці удару залишилися глибокі вирви

Майже всі автівки розбиті

Наслідки ракетного обстрілу по колоні з цивільними

Люди стояли в черзі для виїзду

Згодом очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що сьогодні із міста готували виїзд 34 авто із цивільними. Зазначають, що росіяни знали про те, що готується виїзд жителів із Запоріжжя і навмисно завдали удару по гуманітарній колоні автомобілів.

Як повідомляють очевидці, вього нарахували близько 20 вибухів.

Тіла залишилися прямо на землі

Постраждали дуже багато авто з колони

На атаку росіян вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Держава-терорист обстрілює ракетами мирне населення на Запоріжжі, Миколаївщині, Дніпропетровщині. Б’є по українських регіонах із реактивних систем залпового вогню та безпілотників. Лише по Запоріжжю та району окупанти випустили 16 ракет за один ранок! Так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі", — повідомляється в Telegram Зеленського.

Через трагедію в Запоріжжі та обласному центрі 1 жовтня 2022 року вирішили оголосити Днем жалоби за загиблими в результаті російського обстрілу.

Кількість загиблих може зрости

Наразі відомо про 25 загиблих

Удар був великої сили

Серед загиблих є діти

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня окупанти завдали ударів по мирних кварталах Дніпра та Миколаєва, внаслідок чого одна людина загинула і двох поранено.

А 29 вересня, російські війська вдарили ракетами по житлових районах Дніпра, де не було жодних військових цілей, і удар був такої сили, що тіла вбитих городян було дуже складно впізнати.