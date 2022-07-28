Военного преступника уже ищут

В четверг, 28 июля, на 155-й день полномасштабного вторжения рф в Украину, в сети всплыло видео, на котором предположительно российский оккупант пытает и наносит увечья пленному украинскому военному.

На распространенной видеозаписи оккупант канцелярским ножом отрезает плененному гениталии. Блогер и активист Сергей Стерненко на своем telegram-канале отреагировал на слитые в сети кадры.

"Да, друзья, я тоже видел фото и видео пыток нашего военнопленного. Распространять это не буду. Лицо, совершившее это военное преступление, будет идентифицировано. Морда его есть. Готов предоставить значительное вознаграждение за его ликвидацию. Хотя, уверен, что и без него этого у**да найдут и накажут", — написал Стерненко.

Украинский журналист Денис Казанский на своем telegram-канале также высказался об этой ситуации.

"Да, я видел видео с пытками украинского военнопленного. Его авторам могу написать только одно — вы же понимаете, что теперь будет с вашими", — отметил Денис.

Комментарии других пользователей в основном варьируются от проклятий в адрес палача до пожеланий и обещаний различного рода кар и оскорблений.

Сейчас пользователи сети и общественные организации пытаются идентифицировать военного преступника. В сети уже нашли российского кадры, на которых засветился российский оккупант в характерном головном уборе — широкополой шляпе с окантовкой из ракушек и другими атрибутами. Он уже неоднократно попадал на видео российских пропагандистов, в частности, российского государственного информагентства "РИА-Новости". По данным того видео, можно предположить, что он состоит в российском спецподразделении "Ахмат".

"Палач" ранее попадал на видео российских пропагандистов

Подозреваемый в пытках оккупант

Ранее сообщалось, что россияне звереют от, того, что приближаются ВСУ. Сообщается, что рф даже переплюнуло Гестапо на Херсонщине. Напомним, херсонская семья рассказала о тихом терроре и исчезновении людей в оккупированном городе.