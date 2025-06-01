Зв'язали і роздягли: підлітки жорстоко познущалися над хлопцем на Дніпропетровщині (відео)

Малий сильно плакав

Підлітки зв'язали та роздягли хлопця. Подію знімали на відео у селищі Солоне Дніпропетровської області.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Як вказують у соцмережах, інцидент трапився 28 травня.

Група підлітків купалась у ставку. Потім вони вирішили познущатись з молодшого хлопця.

На кадрах видно, що малий наляканий, він плаче зі звʼязаними руками та спущеними штаньми.

Підлітки знімали на відео голого хлопця у Солоному Дніпропетровської області

У пресслужбі обласної поліції повідомили: заяв до правоохоронців не надходило, втім подію зареєстрували та звернулися до ювенальної поліції.

Ювенальні поліцейські встановили учасників інциденту, повідомили у поліції. Слідчі внесли дані до ЄРДР за частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України. Максимальна санкція статті — до шести років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що днями підлітки розважалися, стрибаючи по чужих авто у центрі Києва. Фото пошкодженого авто та кадри хуліганства оприлюднили у мережі. На одному із відео видно, як двоє хлопців вискочили на авто марки ЗАЗ "Славута".