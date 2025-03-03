Мати залишила маленьку дочку у ванній й та потонула: рішення суду дивує

Після цієї трагедії жінка пройшла лікування від алкоголізму

У Житомирі суд ухвалив рішення щодо жінки, яка залишила без нагляду свою малолітню дочку у ванній під час купання, внаслідок чого дитина потонула. Свою провину вона повністю визнала та розкаялася.

Про це повідомляється у реєстрі судових рішень. Там зазначили, що подія сталася 24 червня 2024 року.

Того дня перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, мати купала у ванній кімнаті свою маленьку дочку. Потім вона залишила дитину на деякий час без нагляду у наповненій водою ванній кімнаті і пішла в іншу кімнату. До моменту її повернення дитина вже не подавала ознак життя.

Під час судового засідання жінка свою провину у скоєнні кримінального правопорушення визнала повністю, щиро покаялася у скоєному. Вона розповіла, що випила дві чарки горілки того дня і вирішила викупати дочку. Потім вона відійшла, за словами обвинуваченої, приблизно на хвилину, а коли повернулася, побачила, що дитина впала вниз обличчям і не подає ознак життя. Схопивши дівчинку на руки, мати вибігла надвір і почала кликати на допомогу. Сусіди викликали швидку, але врятувати дівчинку не вдалося.

Відомо, що ця сім’я перебуває на обліку як неблагополучна. Після цієї трагедії жінка пройшла лікування від алкоголізму. Разом із чоловіком виховують малолітнього сина.

Суд ухвалив визнати обвинувачену винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 135 КК України та призначити їй покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

На підставі ст. ст. 75, 76 КК України, суд звільнив жінку від відбування призначеного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, якщо вона протягом випробувального строку (два роки) не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на неї обов’язки, а саме: періодично з’являтися для реєстрації в уповноважений орган; повідомляти уповноважений орган з питань пробації щодо зміни місця проживання, роботи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Львівщині чоловік побив свого знайомого гідравлічним шлангом. Стало відомо, які рішення у цій справі ухвалив суд.