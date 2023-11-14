На Тернопільщині малюк, якому був рік та десять місяців, помер після візиту до стоматолога

Поліція знається на діях медиків, які призвели до загибелі дитини

На Тернопільщині загинула однорічна дитина після прийому у стоматолога. Причина смерті малюка поки що невідома.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції України у Тернопільській області. Слідчі з’ясовують подробиці події.

Хлопчика у віці 1 рік 9 місяців привезли до стоматолога, щоб почистити зуби від карієсу. У стоматології повідомили, що таких маленьких пацієнтів лікують лише під наркозом та відправили батьків сдавати необхідні аналізи.

Через 1,5 години після початку процедури у дитини різко почав падати тиск і її відвезли до реанімації. Але вивести хлопчика з наркозу лікарям не вдалося, і дитина ближче до вечора померла.

Що саме спричинило смерть однорічного хлопчика стане відомо лише після розтину. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальну справу за ч. 2, ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) ККУ. Слідство продовжується.

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