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Сина скандального українського судді розшукують через вбивство: з'явилися резонансні деталі

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
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Зарізав кухонним ножем Новина оновлена 10 січня 2024, 13:14
Зарізав кухонним ножем. Фото pexels.com

Через сварку вирішив вчинити умисне вбивство

Під час святкування Нового року, син скандального судді ОАСК Євгена Аблова, за інформацією правоохоронців, вчинив вбивство. Суд постановив затримати Івана Аблова за підозрою в умисному вбивстві.

Про це стало відомо з судового реєстру. Досудове розслідування встановило, що Іван Аблов святкував Новий рік в дачному котеджі разом з компанією та вживав алкоголь.

Між його знайомим та підозрюваним періодично виникали суперечки та штовханина, пов'язані з взаємними образами та приниженням. Аблов на ґрунті "раптово виниклих особистих неприязних відносин" вирішив вчинити умисне вбивство.

Він взяв кухонний ніж та в стані алкогольного сп`яніння завдав одного удару в грудну клітину свого знайомого. Від отриманих травм той помер на місці. Після цього він зник з місця злочину.

Кримінальне провадження відкрили 1 січня, а вже 4 січня – Аблову повідомили про підозру в умисному вбивстві. В базі МВС дата зникнення вказана 5 січня та місто Білгород-Дністровський Одеської області.

База МВС - Іван Аблов

В ухвалі йдеться, що місце його перебування невідоме, тому підозру щодо сина вручили його батьку Євгену Аблову.

Івана Аблова за клопотанням слідчого постановили затримати, адже він потенційно може вплинути на свідків, а також сховати або знищити ще не виявлені докази злочину. Наголошується, що всіх свідків ще не опитано.

Раніше "Телеграф" писав, що Євген Аблов фігурує у кримінальному провадженні у так званій справі "Плівок Вовка". Голову ОАСК Павла Вовка, Аблова та ще низку осіб підозрюють у створенні злочинної організації з метою захоплення влади.

Теги:
#Суд #Злочин #Кримінальні новини #Євген Аблов