Відрізали голови жінкам: спливли нові подробиці звірств окупантів в Україні

Накази про катування людей російським солдатам віддають командири, які знімають весь процес на камеру

Звірства окупантів в України просто не мають меж. Після того, як у мережу потрапило чергове відео, на якому російські військові відрізають голову живому українському захиснику, Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm нагадала, що подібних воєнних злочинів росіян нескінченна кількість. З початку війни ворог, який вчиняє геноцид мирного українського народу, катував не лише військовополонених, але й цивільних громадян. Серед них було й багато жінок.

Про це у середу, 12 квітня, йдеться в Telegram-каналі InformNapalm. Згідно з даними спільноти, кадировці грабували та катували українців на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Ми отримували усні свідчення, що російські військові (здебільшого кадировці, але не тільки) практикували відрізання голів полоненим українцям, не тільки військовим, а й цивільним, яких вони до цього грабували та катували. Голови відрізали не тільки чоловікам, а й жінкам, яких перед цим ґвалтували", – повідомляють у розвідувальній спільноті.

Також зазначається, що одна з подібних ситуацій трапилася у селі Новосвітлівка Луганської області ще 2014 року. Як розповідають тутешні жителі, кадировці увірвалися до місцевої лікарні, де масово зґвалтували, після чого жорстоко вбили кількох медичних працівниць. Одній жінці вдалося втекти після тортур російських військових, однак вже невдовзі вона померла начебто "від емоційного вигорання та психологічного шоку".

Крім того, під час розмови з одним із офіцерів ЗСУ стало відомо, що він на власні очі бачив, як росіяни відрізають голови полоненим українцям.

В InformNapalm додають, що після того, як росія повномасштабно вторглася на українські території, практика вбивств із катуваннями відчутно розширилася. Що ж стосується елементів тортур із відрізанням різних частин тіла у живих людей, то їх окупанти практикують не лише для залякування.

Зокрема, накази про відрізання голів живим людям або інших видів катувань віддають підлеглим командири різних підрозділів зс рф й інших військових російських формувань. Самі ж знімають все це на відео, аби солдати чітко усвідомили, що шляху назад для них вже нема.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як окупанти розстріляли українського полоненого після того, як він промовив слова "Слава Україні".