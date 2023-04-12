Окупанти на камеру відрізали голову полоненому українцю: в Україні відреагували на відео

В Україні вже пообіцяли дати відповідь

Через мережу розлетілося ще одне відео російських звірств, на якому окупанти на камеру відрізали голову живому українському військовополоненому.

"Телеграф" не публікуватиме відеозапис через жорстокість того, що відбувається на кадрах, але заблюрена версія доступна на сторінці українського блогера Ігоря Лаченкова в соцмережі Twitter за цим посиланням.

"Ви повинні розуміти, що такого ніколи не має бути у 21 столітті, це чистої води тероризм, буквальне катування до смерті, страта безпорадної людини, яка від болю кричить про допомогу і просить не вбивати її. Це повинні розуміти все і вживати заходів", — прокоментував відео Лаченков.

На кадри уже відреагував глава Офісу президента Андрій Єрмак, який повідомив, що за все буде "відповідь та відповідальність".

Також відео прокоментував колишній речник Верховної Ради та нардеп Дмитро Разумков.

"Злочини росіян не мають меж людяності. Вони — терористи, які вбивають і хизуються цим", — написав він.

Водночас блогер Денис Казанський повідомив, що росіяни дегуманізували самі себе і ставлення до них буде відповідним.

Також відео прокоментував старший політичний радник Гельсінської комісії США Пол Массаро, який поставив питання про те, як росія може продовжувати бути постійним членом Ради безпеки ООН, поки її солдати відрізають голови беззахисним людям.

"Не помиляйтеся: це справжнє обличча росії, путін не змушує цього терориста обезголовлювати полоненого українського солдата. Ми повинні перемогти та ізолювати це зло", — додав він.

Як повідомлялося раніше, 6 березня в мережі з’явилося відео про те, як російські окупанти розстріляли беззбройного українського військовополоненого за те, що той сказав фразу "Слава Україні". Пізніше в СБУ повідомили, що йдеться про Олександра Мацієвського.зі 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області.