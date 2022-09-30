Випустили 16 ракет: з'явилися жахаючі деталі обстрілу колони у Запоріжжі (оновлено)

росія продовжує шокувати всю світову спільноту своїми кривавими злочинами

У п'ятницю, 30 вересня, кривава російська армія вчергове вдарила потужними ракетами по Запоріжжю. Цього разу окупанти цинічно поцілили по гуманітарній колоні з цивільними, випустивши аж 16 ракет. В результаті обстрілу, в якому пропагандисти вже встигли звинуватити Україну, за останніми даними Генпрокуратури, 25 людей загинуло та близько 50 отримали поранення.

Як у своєму телеграм-каналі розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, росіяни застосували для ракетного удару установку ЗРК "С-300". Чотири ракети були випущені в район авторинку, інші гатили по пункту зосередження автотранспорту та громадян для виїзду та в’їзду до та з Запоріжжя. Саме там у момент обстрілу перебувала колона автомобілів із цивільними громадянами, які прямували за своїми родичами на тимчасово окуповану територію.

"Мої співчуття рідним та близьким…", — написав він.

Наслідки ракетного обстрілу по колоні з цивільними

Крім того, інформацію щодо шокуючої кількості загиблих підтвердив й голова Запорізької ОВА Олександр Старух:

"Наразі відомо щодо 23 загиблих та 28 поранених. Всі цивільні люди, наші земляки. Горіть в пеклі, кляті рашісти!", — йдеться в тексті публікації у телеграм-каналі очільник військової адміністрації регіону.

Вирва, яка утворилася від потужного російського снаряду

Також Старух додав, що через трагедію, котра 30 вересня забрала життя великої кількості беззахисних українців, в обласному центрі та у регіоні загалом 1 жовтня 2022 року вирішили оголосити Днем жалоби за загиблими в результаті російського обстрілу.

"У зв’язку із трагедією та з метою вшанування пам’яті загиблих 1 жовтня 2022 року оголошується днем жалоби в Запорізькій області", — написав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у мережі з'явилися шокуючі фото та відео наслідків ракетного удару росіян по колоні з цивільними у Запоріжжі, а також по тутешньому авторинку.