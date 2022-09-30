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Випустили 16 ракет: з'явилися жахаючі деталі обстрілу колони у Запоріжжі (оновлено)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Окупанти випустили 16 ракет по місту Новина оновлена 30 вересня 2022, 12:26
Окупанти випустили 16 ракет по місту

росія продовжує шокувати всю світову спільноту своїми кривавими злочинами

У п'ятницю, 30 вересня, кривава російська армія вчергове вдарила потужними ракетами по Запоріжжю. Цього разу окупанти цинічно поцілили по гуманітарній колоні з цивільними, випустивши аж 16 ракет. В результаті обстрілу, в якому пропагандисти вже встигли звинуватити Україну, за останніми даними Генпрокуратури, 25 людей загинуло та близько 50 отримали поранення.

Як у своєму телеграм-каналі розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, росіяни застосували для ракетного удару установку ЗРК "С-300". Чотири ракети були випущені в район авторинку, інші гатили по пункту зосередження автотранспорту та громадян для виїзду та в’їзду до та з Запоріжжя. Саме там у момент обстрілу перебувала колона автомобілів із цивільними громадянами, які прямували за своїми родичами на тимчасово окуповану територію.

"Мої співчуття рідним та близьким…", — написав він.

Запоріжжя обстріл
Наслідки ракетного обстрілу по колоні з цивільними

Крім того, інформацію щодо шокуючої кількості загиблих підтвердив й голова Запорізької ОВА Олександр Старух:

"Наразі відомо щодо 23 загиблих та 28 поранених. Всі цивільні люди, наші земляки. Горіть в пеклі, кляті рашісти!", — йдеться в тексті публікації у телеграм-каналі очільник військової адміністрації регіону.

Окупанти осбтріляли Запоріжжя 30 вересня
Вирва, яка утворилася від потужного російського снаряду

Також Старух додав, що через трагедію, котра 30 вересня забрала життя великої кількості беззахисних українців, в обласному центрі та у регіоні загалом 1 жовтня 2022 року вирішили оголосити Днем жалоби за загиблими в результаті російського обстрілу.

"У зв’язку із трагедією та з метою вшанування пам’яті загиблих 1 жовтня 2022 року оголошується днем жалоби в Запорізькій області", — написав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у мережі з'явилися шокуючі фото та відео наслідків ракетного удару росіян по колоні з цивільними у Запоріжжі, а також по тутешньому авторинку.

Теги:
#Запоріжжя #Війна #Загиблі #Ракетний обстріл