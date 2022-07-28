"Ви**дка знайдуть і покарають": українці в люті через відео з тортурами та кастрацією полоненого бійця ЗСУ
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 7028
Військового злочинця вже шукають
У четвер, 28 липня, на 155-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну, в мережі спливло відео, на якому імовірно російський окупант катує і завдає каліцтва полоненому українському військовому.
На поширеному відеозаписі окупант канцелярським ножем відрізає полоненому геніталії. Блогер та активіст Сергій Стерненко на своєму telegram-каналі відреагував на злиті у мережі кадри.
"Так, друзі, я теж бачив фото і відео катувань нашого військовополоненого. Поширювати тут це не буду. Особа, яка вчинила цей воєнний злочин, буде ідентифікована. Пика його є. Готовий надати значну винагороду за його ліквідацію. Хоча, певен, що і без неї цього ви**дка знайдуть та покарають", — написав Стерненко.
Український журналіст Денис Казанський на своєму telegram-каналі також висловився про цю ситуацію.
"Так, я бачив відео з тортурами українського військовополоненого. Його авторам можу написати лише одне — ви ж розумієте, що тепер буде з вашими", — зазначив Денис.
Коментарі інших користувачів переважно варіюються від прокльонів на адресу ката до побажань і обіцянок різноманітних кар і образ.
Наразі користувачі мережі та громадські організації намагаються ідентифікувати військового злочинця. У мережі вже знайшли російські кадри, на яких засвітився російський окупант у характерному головному уборі — капелюсі з окантовкою з черепашок та іншими атрибутами. Він уже неодноразово попадав на відео російських пропагандистів, зокрема російського державного інформагентства "РІА-Новини". За даними того відео, можна припустити, що він перебуває у російському спецпідрозділі "Ахмат".
Раніше повідомлялося, що росіяни звіріють від того, що наближаються ЗСУ. Повідомляється, що рф навіть переплюнуло Гестапо на Херсонщині. Нагадаємо, херсонська родина розповіла про тихий терор та зникнення людей в окупованому місті.