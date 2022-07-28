Військового злочинця вже шукають

У четвер, 28 липня, на 155-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну, в мережі спливло відео, на якому імовірно російський окупант катує і завдає каліцтва полоненому українському військовому.

На поширеному відеозаписі окупант канцелярським ножем відрізає полоненому геніталії. Блогер та активіст Сергій Стерненко на своєму telegram-каналі відреагував на злиті у мережі кадри.

"Так, друзі, я теж бачив фото і відео катувань нашого військовополоненого. Поширювати тут це не буду. Особа, яка вчинила цей воєнний злочин, буде ідентифікована. Пика його є. Готовий надати значну винагороду за його ліквідацію. Хоча, певен, що і без неї цього ви**дка знайдуть та покарають", — написав Стерненко.

Український журналіст Денис Казанський на своєму telegram-каналі також висловився про цю ситуацію.

"Так, я бачив відео з тортурами українського військовополоненого. Його авторам можу написати лише одне — ви ж розумієте, що тепер буде з вашими", — зазначив Денис.

Коментарі інших користувачів переважно варіюються від прокльонів на адресу ката до побажань і обіцянок різноманітних кар і образ.

Наразі користувачі мережі та громадські організації намагаються ідентифікувати військового злочинця. У мережі вже знайшли російські кадри, на яких засвітився російський окупант у характерному головному уборі — капелюсі з окантовкою з черепашок та іншими атрибутами. Він уже неодноразово попадав на відео російських пропагандистів, зокрема російського державного інформагентства "РІА-Новини". За даними того відео, можна припустити, що він перебуває у російському спецпідрозділі "Ахмат".

Кат раніше попадав на відео російських пропагандистів

Підозрюваний у тортурах окупант

Раніше повідомлялося, що росіяни звіріють від того, що наближаються ЗСУ. Повідомляється, що рф навіть переплюнуло Гестапо на Херсонщині. Нагадаємо, херсонська родина розповіла про тихий терор та зникнення людей в окупованому місті.