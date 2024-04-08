Дитину аж підкинуло вверх: у Дніпрі на пішохідному збили 11-річного хлопчика (відео)

Діти перебігали дорогу, але саме водій Hyundai грубо порушив ПДР

У Дніпрі сталася дорожньо-транспортна подія. Автомобіль Hyundai збив 11-річного хлопчика, який разом з товаришем перебігали через дорогу у межах пішохідного переходу.

Відео та подробиці події повідомляє Інформатор. Згідно з інформацією, саме водій Hyundai порушив правила дорожнього руху.

ДТП на пішохідному у Дніпрі: що відомо

Як повідомляється, зіткнення відбулось на перехресті Панікахи та Платонова. На відео видно, що 2 підлітків перебігають дорогу. У цей момент Hyundai збиває одного із них. Хлопчик вмить опинився на капоті машини і підлетів угору. Потім — упав на дорогу. На щастя, він майже цілий — має перелом лівої променевої кістки. Його забрали до лікарні.

Відео Інформатору надали у Ситуаційному центрі Дніпра. На ньому видно, що світлофорі — червоний колір, проте Hyundai мчав на швидкості. Інший хлопчик також упав на дорогу, бо, схоже, авто і його зачепило. Проте швидко підвівся і побіг пішохідним переходом.

Усі обставини події наразі встановлюють представники правоохоронних органів. Нагадуємо, що у Кривому Розі після ДТП водій Lexus напав на водія Nissan. Тоді "Телеграф" писав, що чоловік у формі вискочив з елітного авто і накинувся на літнього чоловіка.