Розбилася на смерть, випавши з 72 поверху. Що відомо про таємничу загибель популярної блогерки з Дніпра і як виглядає її могила
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1022
Ім’я чоловіка українки фігурувало у справі про фінансові махінації
Українська блогерка Анастасія Шеремет Каммінгс загинула за трагічних обставин у Маямі, штат Флорида, у 2021 році. Уродженці Дніпра було лише 27 років.
Що потрібно знати:
- Анастасія Шеремет народилася у Дніпрі, переїхала до Маямі і вийшла заміж за американця
- У мережі підозрюють причетність до смерті блогерки її чоловіка, раніше засудженого за фінансові махінації
- Після трагедії тіло блогерки перевезли до Дніпра, де її поховали
Дніпрянка раптово померла від трагічного нещасного випадку 13 грудня 2021 року у віці 27 років, випавши з 72 поверху власної квартири в Маямі. Таємнича смерть українки не висвітлювалася вітчизняними ЗМІ, і тоді дуже засмутила підписників дівчини у соцмережі. У коментарях люди ділилися своїми версіями того, що сталося, оскільки ніхто не вірив, що Анастасія, яка запам’яталася веселою та життєлюбною дівчиною, могла вчинити самогубство.
Згідно з некрологом Шеремет, вона народилася у Дніпрі 25 квітня 1994 року і переїхала до Маямі. 10 березня 2020 року вона вийшла заміж за свого тодішнього хлопця, американця Фон Крістофера Каммінгса. Повідомляється, що познайомилися вони у Києві.
Це було кохання з першого погляду, коли їхні погляди вперше зустрілися у Києві. У цей момент вони зрозуміли, що зустріли родинну душу і що колись одружаться і створять сім’ю. Вони одружилися 8 березня 2020 року на приватній, інтимній церемонії в їхньому будинку в Санні-Айл-Біч, штат Флорида
Зазначається, що Анастасія була "найлюбішою і дбайливою людиною з заразливим сміхом і доброю душею. Вона була неймовірно розумною і красивою, з чудовим почуттям гумору, яке завжди викликало усмішку в оточуючих. Вона була відданою господинею собак для Кенді, Дейзі, Боні і Річі. У неї було широке коло інтересів: від моди до живопису… Анастасія обожнювала готувати, чому її навчила бабуся, та із задоволенням балувала чоловіка своїм легендарним борщем, а друзів – різноманітними вишуканими стравами".
Неможливо висловити словами, як Анастасію люблять її чоловік, друзі, сім’я і всі, хто дійсно знав цю дивовижну, люблячу і єдину у своєму роді людину. Анастасії дуже не вистачає!
Що відомо про смерть Анастасії Шеремет
Згідно з інформацією користувачів з Маямі, їхнім коментарям на сторінці блогерки в Інстаграмі, і за даними шанувальників Анастасії, її чоловік Фон К. Каммінгс був багатою людиною і саме він міг виштовхнути українку з вікна (чи з балкона) багатоповерхівки.
Хтось із підписників також поділився посиланням на сторінку ймовірного чоловіка Шеремет, і судячи з публікацій, він також мешкає в Маямі. Крім того, його ім’я фігурує у справі про фінансові махінації за 2000-2001 рік, через які він навіть відсидів у в’язниці. Це сталося ще до знайомства з Анастасією.
Де похована Анастасія: фото могили
Тіло Анастасії було перенаправлене до рідного Дніпра. Вона похована на Краснопільському цвинтарі. Ексклюзивними фото могили блогерки поділився кореспондент "Телеграфу".
Нагадаємо, що в січні 2025 року внаслідок зіткнення "Лексуса" з вантажівкою на трасі Харків-Київ загинула блогерка Анна Жук. За кермом автомобіля був її чоловік. Під час обгону авто блогерки зіткнулося з вантажівкою, що призвело до миттєвої смерті Анни на місці аварії. "Телеграф" розповідав, що постила в Інстаграмі загибла, якій було 39 років.