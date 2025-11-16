Укр

Разбилась насмерть, выпав с 72 этажа. Что известно о таинственной гибели популярной блогерши из Днепра и как выглядит ее могила

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Автор
Анастасия Шеремет Новость обновлена 16 ноября 2025, 16:13
Анастасия Шеремет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Имя мужа украинки фигурировало в деле о финансовых махинациях

Украинская блогерша Анастасия Шеремет Каммингс погибла при трагических обстоятельствах в Майами, штат Флорида, в 2021 году. Уроженке Днепра было всего 27 лет.

Что нужно знать:

  • Анастасия Шеремет родилась в Днепре, переехала в Майами и вышла замуж за американца
  • В сети подозревают причастность к смерти блогерши ее мужа, ранее судимого за финансовые махинации
  • После трагедии тело блогерши перевезли в Днепр, где ее похоронили

Днепрянка скоропостижно скончалась от трагического несчастного случая 13 декабря 2021 года в возрасте 27 лет, выпав с 72 этажа собственной квартиры в Майами. Таинственная смерть украинки не освещалась отечественными СМИ, и тогда очень расстроила подписчиков девушки в соцсети. В комментариях люди делились своими версиями случившегося, поскольку никто не верил, что Анастасия, запомнившаяся веселой и жизнелюбивой девушкой, могла совершить самоубийство.

Согласно некрологу Шеремет, она родилась в Днепре 25 апреля 1994 года и переехала в Майами. 10 марта 2020 года она вышла замуж за своего тогдашнего парня, американца Фон Кристофера Каммингса. Сообщается, что познакомились они в Киеве.

Анастасия Шеремет Каммингс
Анастасия вела блог, публикуя откровенные фото

Это была любовь с первого взгляда, когда их взгляды впервые встретились в Киеве. В тот самый момент они поняли, что встретили родственную душу и что когда-нибудь поженятся и создадут семью. Они поженились 8 марта 2020 года на частной, интимной церемонии в их доме в Санни-Айл-Бич, штат Флорида.

говорится в некрологе

блогерша Анастасия Каммингс

Отмечается, что Анастасия была "самым любящим и заботливым человеком с заразительным смехом и доброй душой. Она была невероятно умной и красивой, с великолепным чувством юмора, которое всегда вызывало улыбку у окружающих. Она была преданной хозяйкой собак для Кэнди, Дейзи, Бони и Ричи. У неё был широкий круг интересов: от моды до живописи… Анастасия обожала готовить, чему ее научила бабушка, и с удовольствием баловала мужа своим легендарным борщом, а друзей – разнообразными изысканными блюдами".

Невозможно выразить словами, как Анастасию любят ее муж, друзья, семья и все, кто действительно знал этого удивительного, любящего и единственного в своем роде человека. Анастасии очень не хватает!

Анастасия Каммингс блогерша

Что известно о смерти Анастасии Шеремет

Согласно информации пользователей из Майами, их комментариям на странице блогерши в Инстаграме, и данным поклонников Анастасии, ее муж Фон К. Каммингс был богатым человеком и именно он мог вытолкнуть украинку из окна (или балкона) многоэтажного дома.

Анастасия Шеремет Каммингс
Анастасия Шеремет Каммингс

Кто-то из подписчиков также поделился ссылкой на страницу предполагаемого мужа Шеремет, и судя по публикациям, он тоже живет в Майами. Кроме того его имя фигурирует в деле о финансовых махинациях за 2000-2001 год, из-за которых он даже отсидел в тюрьме. Это случилось еще до знакомства с Анастасией.

Фон К. Каммингс
Фон К. Каммингс
Фон К. Каммингс

Где похоронена Анастасия: фото могилы

Тело Анастасии было перенаправлено в родной Днепр. Она похоронена на Краснопольском кладбище. Эксклюзивными фото могилы блогерши поделился корреспондент "Телеграфа".

Могила блогерши Анастасии Шеремет
Могила Анастасии Шеремет. Эксклюзивные фото "Телеграф"
Анастасия Каммингс Шеремет могила
Эксклюзивные фото "Телеграф"

Напомним, что в январе 2025 года в результате столкновения "Лексуса" с грузовиком на трассе Харьков-Киев погибла блогерша Анна Жук. За рулем автомобиля находился ее муж. Во время обгона авто блогерши столкнулось с грузовиком, что привело к мгновенной смерти Анны на месте аварии. "Телеграф" рассказывал, что постила в Инстаграме погибшая, которой было 39 лет.

