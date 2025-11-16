Разбилась насмерть, выпав с 72 этажа. Что известно о таинственной гибели популярной блогерши из Днепра и как выглядит ее могила

Имя мужа украинки фигурировало в деле о финансовых махинациях

Украинская блогерша Анастасия Шеремет Каммингс погибла при трагических обстоятельствах в Майами, штат Флорида, в 2021 году. Уроженке Днепра было всего 27 лет.

Что нужно знать:

Анастасия Шеремет родилась в Днепре, переехала в Майами и вышла замуж за американца

В сети подозревают причастность к смерти блогерши ее мужа, ранее судимого за финансовые махинации

После трагедии тело блогерши перевезли в Днепр, где ее похоронили

Днепрянка скоропостижно скончалась от трагического несчастного случая 13 декабря 2021 года в возрасте 27 лет, выпав с 72 этажа собственной квартиры в Майами. Таинственная смерть украинки не освещалась отечественными СМИ, и тогда очень расстроила подписчиков девушки в соцсети. В комментариях люди делились своими версиями случившегося, поскольку никто не верил, что Анастасия, запомнившаяся веселой и жизнелюбивой девушкой, могла совершить самоубийство.

Согласно некрологу Шеремет, она родилась в Днепре 25 апреля 1994 года и переехала в Майами. 10 марта 2020 года она вышла замуж за своего тогдашнего парня, американца Фон Кристофера Каммингса. Сообщается, что познакомились они в Киеве.

Анастасия вела блог, публикуя откровенные фото

Это была любовь с первого взгляда, когда их взгляды впервые встретились в Киеве. В тот самый момент они поняли, что встретили родственную душу и что когда-нибудь поженятся и создадут семью. Они поженились 8 марта 2020 года на частной, интимной церемонии в их доме в Санни-Айл-Бич, штат Флорида. говорится в некрологе

Отмечается, что Анастасия была "самым любящим и заботливым человеком с заразительным смехом и доброй душой. Она была невероятно умной и красивой, с великолепным чувством юмора, которое всегда вызывало улыбку у окружающих. Она была преданной хозяйкой собак для Кэнди, Дейзи, Бони и Ричи. У неё был широкий круг интересов: от моды до живописи… Анастасия обожала готовить, чему ее научила бабушка, и с удовольствием баловала мужа своим легендарным борщом, а друзей – разнообразными изысканными блюдами".

Невозможно выразить словами, как Анастасию любят ее муж, друзья, семья и все, кто действительно знал этого удивительного, любящего и единственного в своем роде человека. Анастасии очень не хватает!

Что известно о смерти Анастасии Шеремет

Согласно информации пользователей из Майами, их комментариям на странице блогерши в Инстаграме, и данным поклонников Анастасии, ее муж Фон К. Каммингс был богатым человеком и именно он мог вытолкнуть украинку из окна (или балкона) многоэтажного дома.

Кто-то из подписчиков также поделился ссылкой на страницу предполагаемого мужа Шеремет, и судя по публикациям, он тоже живет в Майами. Кроме того его имя фигурирует в деле о финансовых махинациях за 2000-2001 год, из-за которых он даже отсидел в тюрьме. Это случилось еще до знакомства с Анастасией.

Фон К. Каммингс

Где похоронена Анастасия: фото могилы

Тело Анастасии было перенаправлено в родной Днепр. Она похоронена на Краснопольском кладбище. Эксклюзивными фото могилы блогерши поделился корреспондент "Телеграфа".

Могила Анастасии Шеремет. Эксклюзивные фото "Телеграф"

Эксклюзивные фото "Телеграф"

Напомним, что в январе 2025 года в результате столкновения "Лексуса" с грузовиком на трассе Харьков-Киев погибла блогерша Анна Жук. За рулем автомобиля находился ее муж. Во время обгона авто блогерши столкнулось с грузовиком, что привело к мгновенной смерти Анны на месте аварии. "Телеграф" рассказывал, что постила в Инстаграме погибшая, которой было 39 лет.