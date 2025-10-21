Укр

Выкладывает почти обнаженные фото: что известно о той самой участнице "Холостяка", которая приехала на крыше лимузина

Наталья Дума
Тарас Цымбалюк, Ирина Пуха Новость обновлена 21 октября 2025, 13:45
Тарас Цымбалюк, Ирина Пуха. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ирина Пуха стала героем сотен мемов после выхода шоу

Эта девушка мгновенно стала звездой вечера первой церемонии шоу "Холостяк 14". Пока другие участницы выходили из авто и дарили главному герою подарки, Ирина приехала лежа на крыше лимузина. Ее появление собрало тысячи просмотров в соцсетях и стало мемом на ближайшие несколько дней.

  • Участницу "Холостяка", которая, пожалуй, больше всего запомнилась зрителям, зовут Ирина Пуха
  • Девушка активна в соцсетях и постит откровенные фотографии
  • Она работает ивент-менеджером и ей 27 лет

Ирина Пуха — 27-летняя киевлянка, которая работает в сфере организации мероприятий (event-менеджмент). Она является одной из 26 участниц нового сезона проекта "Холостяк". Однако, поскольку в этом году первую вечеринку разделили на два выпуска, неизвестно, вошла ли она в список "главных" участниц.

Ірина Пуха з Холостяка
Ірина Пуха. Фото: instagram.com/irina_valeriivnaa/

На своей странице в Инстаграмм девушка не рассказывает о подробностях своей жизни. Однако Ирина делится откровенными фото.

Ирина Пуха Холостяк 14
Ирина Пуха. Фото: https://www.instagram.com/irina_valeriivnaa/
Ирина Пуха Холостяк 14
Ирина Пуха. Фото: https://www.instagram.com/irina_valeriivnaa/

Ирина не только не скрыла внимание, но даже на своей странице в Threads отреагировала :

"Да, это я та самая девушка на лимузине. Как вам такой выход?" – написала она.

Ирина Пуха Холостяк 14 появление на лимузине
Появление Ирины на лимузине

В тот момент, когда Ирина заявила о себе, Тарас уже общался с другой участницей — Надин, которая, к слову, тоже выделилась эффектным появлением. Цымбалюк сразу изменил фокус – он подошел к Ирине, помог ей сойти с крыши лимузина, взяв девушку за талию.

Мемы Холостяк 14
Мем Холостяк 14
Мемы Холостяк 14
Мем о появлении Ирины
Мемы Холостяк 14

О победительнице "Холостяка" уже заговорили в сети. Она появится в шоу в следующую пятницу.

