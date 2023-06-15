Продовжив справу акули: у росії розлючений бик напав на сімейну пару (відео)

Бик давно тримав у страху все село

Чергові громадяни російської федерації постраждали від агресивних дій тварин. Після смертельного нападу акули на російського туриста в Єгипті, у Брянській області розлючений бик напав на сімейну пару.

Як пишуть російські ЗМІ, тварина на смерть забила жінку і поранила чоловіка.

Зараз ветеринарам доведеться перевірити, чи не хворий бик на сказ.

За даними джерела, трирічний бик належить багатодітній родині із села Солдатське. На людей він накинувся раптово, коли ті гуляли лугом. Жінка від отриманих травм загинула на місці, а чоловіка доправили до лікарні.

Водночас інше джерело стверджує, що інцидент стався в одному із сіл під Курськом. Зазначається, що тварина тримала у страху все місцеве населення.

За даними цього джерела, внаслідок нападу у чоловіка діагностували переломи п’яти ребер.

У коментарях під публікаціями читачі також висловили свою позицію.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві запропонували поставити пам’ятник акулі, яка напала на росіянина у Єгипті.