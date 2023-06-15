Продолжил дело акулы: в россии разъяренный бык напал на семейную пару (видео)

Бык давно держал в страхе все село

Очередные граждане российской федерации пострадали от агрессивных действий животных. После смертельного нападения акулы на российского туриста в Египте, в Брянской области разъяренный бык напал на супружескую пару.

Как пишут российские СМИ, животное насмерть забодало женщину и ранило мужчину.

Сейчас ветеринарам предстоит проверить, не болен ли бык бешенством.

По данным источника, трехлетний бык принадлежит многодетной семье из села Солдатское. На людей он набросился внезапно, когда те гуляли по лугу. Женщина от полученных травм погибла на месте, а мужчину доставили в больницу.

В то же время другой источник утверждает, что инцидент произошел в одном из сел под Курском. Отмечается, что животное держало в страхе все местное население.

По данным этого источника, в результате нападения у мужчины диагностировали переломы пяти рёбер.

В комментариях под публикациями читатели также выразили свою позицию.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве предложили поставить памятник акуле, которая напала на россиянина в Египте.