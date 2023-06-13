Акулу, яка з’їла росіянина, прирівняють до фараонів? Стало відомо, що з нею буде

Акула удостоїлася честі фараонів

У Єгипті акулу, яка з’їла живцем росіянина, забальзамують і виставлять, як експонат у музеї. З тіла риби вже витягли останки загиблого та приступили до муміфікації.

Про це повідомляє Daily Mail.

Так, за даними видання, після того, як єгиптяни забили до смерті ціпками тигрову акулу, яка зжерла росіянина, Єгипет приступив до її муміфікації. Зі шлунка хижака вже дістали голову, груди та руки молодика. Інші частини тіла окремо вже виловили рибалки.

Бальзамуванням займаються фахівці Інституту морських наук і заповідників Червоного моря. У мережі вже з’явилось відео цього процесу. На них можна побачити, як вчені оперують тіло акули, а її рот набитий білим матеріалом. Один із них робить надрізи, а інший перевіряє пружність шкіри.

Після того, як процес муміфікації буде завершено, акула стане експонатом музею вищевказаного інституту. Таким чином, можна сказати, що риба, яка з'їла росіянина, удостоїлася честі, яка в Давньому Єгипті випадала тільки знаті, наприклад, фараонам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі обговорюють відео росіянина, який глузував з підриву Каховської ГЕС.

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