Бойовики з російської армії зізналися у вбивствах українських полонених.

російські окупанти не приховують інформацію про те, що вбивають українських полонених після допитів.

Про це свідчить нове перехоплення розмови між бойовиками, яку опублікувала прес-служба СБУ.

За даними СБУ, окупанти вбивають наших полонених із особливою жорстокістю — вони перерізають їм горло.

"Людину треба трохи зарізати. Але в мене це не вперше. Мені пох*й", — розповів російський окупант у розмові зі своєю знайомою.

За словами окупантів, "військовополонених немає сенсу тримати".

"Люди, які військовополонені… їх нам немає сенсу тримати. Ну, тому що всю інформацію з них випитуємо. Далі немає сенсу тримати. Ось… їх треба утилізувати", – пояснює рашист.

Також у розмові він детально розповів, як перерізав людині горло. Бойовик уточнює, що у нього таких випадків вистачає і робити це доводиться переважно ночами.

Служба безпеки України вже змогла встановити особу злочинця. Силовики з’ясували всі його дані, місце служби та коло спілкування. За даними СБУ, вбивці — Сучко Євген Юрійович із Новгородської області росії, 1995 року народження. На війну він приїхав восени 2022 року, відколи він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.

Раніше "Телеграф" писав про те, як окупанти розстріляли українського полоненого після того, як він сказав слова "Слава Україні".