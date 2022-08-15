Ймовірний діагноз путіна підтвердила мольфарка: коли помре диктатор

За оцінками Мачіовські свічка диктатора уже догорає

Свіжі припущення західної преси про те, що російський диктатор володимир путін може бути хворий на рак лімфовузлів, знайшло нове підтвердження. Цей діагноз у кремлівського карлика відчула і знаменита карпатська мольфарка Магдалена Мачіовські. Вона також дала свій прогноз розвитку хвороби.

Про це Мачіовські розповіла для Youtube-каналу Fedor TV. За її словами, лікують путіна шамани. При цьому вони використовують часом дуже страшні методи. Втім, за прогнозами мольфарки, нічого кривавому диктатору не допоможе. Незабаром час його смерті все ж настане.

Мачіовські також розповіла про стан біополя путіна. Вона описала його як заблоковане, що не притаманне здоровій людині. "Дійсно путін хворий. Хворий він уже не перший рік і хворий на онкологію. Наскільки мені відомо, він має рак лімфовузлів", – підтвердила мольфарка.

Серед способів, якими путін намагається зберегти своє життя, вона назвала медичну терапію, біоенерготерапію та окультні методи, в тому числі із застосування страшних темних енергій. Втім, за словами Мачіовські "свічка догорає". "Продовжити, звичайно ж, можна, але й підрізати теж можна. Тому настане його час, і він не за горами", — сказала вона.

Спрогнозувала мольфарка і розвиток ситуації на полі бою. За її прогнозом, серйозний перелом у війні має настати вже у вересні. А дату закінчення війни вона пов’язала із четвіркою.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Мачіовські давала путіну не більше року життя, однак передбачила, що його смерть кремль приховуватиме.