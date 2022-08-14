Все-таки рак? Спливли цікаві деталі щодо стану здоров'я та поведінки путіна

Підозри про це захворювання президента рф з'явилися ще у квітні

Останнім часом розмови про серйозне захворювання російського президента володимира путіна не припиняються, адже сигналів для таких обговорень також достатньо. На погіршення стану здоров'я глави країни-агресора вказують, зокрема, кульгавість, заїкання та нерухомість правої руки. А ще більше підозр, що ситуація може бути значно складнішою, додають його зустрічі з провідними лікарями.

Як зазначає Outdoor Enthusiast Magazine, путін може бути хворий на рак щитоподібної залози. Перші підозри про це з'явилися ще у квітні цього року, але кремль все заперечує до останнього.

Нещодавно незалежна російська організація "Проєкт Медіа" отримала дані, що спеціаліст Московської центральної лікарні Євген Селіванов, який є одним з провідних російських лікарів із лікування щитоподібної залози, дуже часто "перебуває" у путіна. За даними розслідування, з проміжком у півтора року вони зустрічалися 25 разів.

Ще одним підтвердження того, що у російського президента може бути рак щитоподібної залози, є його зустрічі з хірургом Олексієм Щекловим, який спеціалізується на цій хворобі.

Нагадаємо, що чуток про хвороби путіна у ЗМІ, зокрема іноземних, є досить велика кількість. Соціологи та міжнародні експерти пов'язують це з тим, що російські спецслужби умисно розповсюджують неправдиву інформацію, адже путін є "патологічним боягузом" і боїться того, що проти нього може бути проведена спецоперація з метою його усунення.