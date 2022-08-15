Вероятный диагноз путина подтвердила мольфарка: когда умрет диктатор

По оценкам Мачевская свеча диктатора уже догорает

Свежие предположения западной прессы о том, что российский диктатор владимир путин может быть болен раком лимфоузлов, нашло новое подтверждение. Этот диагноз у кремлевского карлика почуствовала и знаменитая карпатская мольфарка Магдалена Мачиовски. Она также дала прогноз развития болезни.

Об этом Мачиовски рассказала для Youtube-канала Fedor TV. По ее словам, лечат путина шаманы. При этом они используют подчас очень страшные методы. Впрочем, по прогнозам мольфарки, ничего кровавому диктатору не поможет. Вскоре время его смерти все же придет.

Мачиовски также рассказала о состоянии биополя путина. Она описала его как заблокированное, что не присуще здоровому человеку. "Действительно путин болен. Болен он уже не первый год и болен онкологией. Насколько мне известно, он имеет рак лимфоузлов", — подтвердила мольфарка.

Среди способов, которыми путин пытается сохранить свою жизнь, она назвала медицинскую терапию, биоэнерготерапию и оккультные методы, в том числе с применением страшных темных энергий. Впрочем, по словам Мачиовски, "свеча догорает". "Продлить, конечно же, можно, но и подрезать тоже можно. Поэтому придет его время, и оно не за горами", — сказала она.

Спрогнозировала мольфарка и развитие ситуации на поле боя. По ее прогнозу, серьезный перелом в войне должен наступить уже в сентябре. А дату окончания войны она связала с четверкой.

Как сообщал "Телеграф", ранее Мачиовски давала путину не больше года жизни, однако предсказала, что его смерть будет скрывать кремль.