Перевезення дров обернулося трагедією: на Львівщині підліток загинув в ДТП (фото)

Водієві загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років

Внаслідок ДТП на Львівщині загинув неповнолітній хлопець. Трагедія сталась 5 березня близько 14.00 на перехресті вулиць Самбірської — Степана Бандери у місті Рудки, Самбірського району.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Львівської області. Поліцейські затримали 24-річного водія "Тойоти Короли".

Затриманий перевозив дрова у причепі, на якому також знаходилися троє юнаків. Знехтувавши правилами дорожнього руху, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого причіп перекинувся, а хлопці випали на проїзну частину.

17-річний юнак отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці події. Двоє його 21-річних товаришів з тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні.

Встановлено, що затриманий керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Місце дорожньо-транспортної пригоди

"Водій "Тойоти" керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України", — йдеться в повідомлені.

Поліція встановлює обставини ДТП

Водію загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами. Найближчим часом суд визначить йому запобіжний захід.

Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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