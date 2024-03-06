Перевозка дров обернулась трагедией: во Львовской области подросток погиб в ДТП

Водителю грозит наказание – лишение свободы сроком до десяти лет

В результате ДТП во Львовской области погиб несовершеннолетний парень. Трагедия произошла 5 марта около 14.00 на перекрестке улиц Самборской — Степана Бандеры в городе Рудки Самборского района.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Львовской области. Полицейские задержали 24-летнего водителя "Тойоты Короли".

Задержанный перевозил дрова в прицепе, на котором также находились трое молодых людей. Пренебрегнув правилами дорожного движения, водитель не справился с управлением, в результате чего прицеп перевернулся, а ребята выпали на проезжую часть.

17-летний парень получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия. Двое его 21-летних товарищей с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Установлено, что задержанный управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Место дорожно-транспортного происшествия

"Водитель "Тойоты" управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.3 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП

Водителю грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами. В ближайшее время суд определит ему меру пресечения.

Продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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