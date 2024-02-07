Чи можна віддавати дитячі речі, щоб не накликати біду

Ми підкажемо, чи можна віддавати дитячі речі.

Батьки знають, скільки емоцій та спогадів пов'язано з дитячими речами. Крихітні боді, улюблені штанці, забавні шапочки – все це береже тепло спогадів про дорослішання малюка. Проте, з часом одяг стає малим, і постає питання: що з ним робити?

Чи можна віддавати дитячі речі, чи це може накликати біду? Про це пише Главред.

Вірування та забобони

З давніх часів з дитячим одягом пов'язано багато забобонів. Деякі люди вірять, що в ньому зберігається енергетика дитини, і, віддаючи речі, можна віддати й частинку щастя та здоров'я. Інші вважають, що через одяг можна наврочити дитину або накликати на неї хвороби.

Як позбутися дитячого одягу без шкоди?

Якщо ви не вірите в забобони, ось кілька способів позбутися дитячого одягу:

Віддайте нужденним. Це чудовий спосіб допомогти іншим сім'ям та зробити добро.

Продайте. Ви можете продати одяг через інтернет або в секонд-хенді.

Переробіть. Зі старого одягу можна зробити нові речі, наприклад, іграшки, пледи або сумки.

Викиньте. Якщо одяг зношений, його можна просто викинути.

Пам'ятайте, що головне – це не сам одяг, а ті емоції та спогади, які з ним пов'язані. Зберігайте найдорожчі вам речі, а з іншими розлучайтеся без жалю.

Якщо ви вірите в прикмети, перед тим, як віддавати дитячий одяг, можете провести обряд очищення. Наприклад, окропити його святою водою або прочитати молитву.

Нагадаємо, ми вже розповідали вам, чому не варто віддавати старі речі бідним, адже вони можуть перенести на вас свою хворобу, злидні або самотність. А також чому не слід складати шкарпетку в шкарпетку, бо це може бути небезпечно для вашого здоров'я і фінансового стану.