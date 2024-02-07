Можно ли отдавать детские вещи, чтобы не навлечь беду
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Мы подскажем, можно ли отдавать детские вещи.
Родители знают, сколько эмоций и воспоминаний связано с детскими вещами. Крошечные боди, любимые штанишки, забавные шапочки – все это бережет тепло воспоминаний о взрослении малыша. Однако со временем одежда становится маленькой, и возникает вопрос: что с ней делать?
Можно ли отдавать детские вещи, может ли это навлечь беду? Об этом пишет Главред.
Верования и предрассудки
С давних времен с детской одеждой связано много предрассудков. Некоторые люди верят, что в нем сохраняется энергетика ребенка, и, отдавая вещи, можно отдать и частицу счастья и здоровья. Другие считают, что из-за одежды можно сглазить ребенка или навлечь на него болезни.
Как избавиться от детской одежды без вреда?
Если вы не верите в предрассудки, вот несколько способов избавиться от детской одежды:
- Отдайте нуждающимся. Это прекрасный способ помочь другим семьям и сделать добро.
- Продайте. Вы можете продать одежду через интернет или в секонд-хенде.
- Переделайте. Из старой одежды можно сделать новые вещи, например игрушки, пледы или сумки.
- Выбросьте. Если одежда изношена, ее можно просто выбросить.
Помните, что главное – это не сама одежда, а те эмоции и воспоминания, которые с ней связаны. Сохраняйте самые дорогие вам вещи, а с другими расставайтесь без сожаления.
Если вы верите в приметы, перед тем как отдавать детскую одежду, можете провести обряд очищения. Например, окропить его святой водой или прочесть молитву.
Напомним, мы уже рассказывали вам, почему не стоит отдавать старые вещи бедным, ведь они могут перенести на вас свою болезнь, нищету или одиночество. А также почему не следует складывать носок в носок, потому что это может быть опасно для вашего здоровья и финансового состояния.