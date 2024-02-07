Можно ли отдавать детские вещи, чтобы не навлечь беду

Мы подскажем, можно ли отдавать детские вещи.

Родители знают, сколько эмоций и воспоминаний связано с детскими вещами. Крошечные боди, любимые штанишки, забавные шапочки – все это бережет тепло воспоминаний о взрослении малыша. Однако со временем одежда становится маленькой, и возникает вопрос: что с ней делать?

Можно ли отдавать детские вещи, может ли это навлечь беду? Об этом пишет Главред.

Верования и предрассудки

С давних времен с детской одеждой связано много предрассудков. Некоторые люди верят, что в нем сохраняется энергетика ребенка, и, отдавая вещи, можно отдать и частицу счастья и здоровья. Другие считают, что из-за одежды можно сглазить ребенка или навлечь на него болезни.

Как избавиться от детской одежды без вреда?

Если вы не верите в предрассудки, вот несколько способов избавиться от детской одежды:

Отдайте нуждающимся. Это прекрасный способ помочь другим семьям и сделать добро.

Продайте. Вы можете продать одежду через интернет или в секонд-хенде.

Переделайте. Из старой одежды можно сделать новые вещи, например игрушки, пледы или сумки.

Выбросьте. Если одежда изношена, ее можно просто выбросить.

Помните, что главное – это не сама одежда, а те эмоции и воспоминания, которые с ней связаны. Сохраняйте самые дорогие вам вещи, а с другими расставайтесь без сожаления.

Если вы верите в приметы, перед тем как отдавать детскую одежду, можете провести обряд очищения. Например, окропить его святой водой или прочесть молитву.

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Напомним, мы уже рассказывали вам, почему не стоит отдавать старые вещи бедным, ведь они могут перенести на вас свою болезнь, нищету или одиночество. А также почему не следует складывать носок в носок, потому что это может быть опасно для вашего здоровья и финансового состояния.