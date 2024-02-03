Як можна зруйнувати собі життя, розбивши статуетку

Мало хто знає тлумачення цих прикмет

Езотерики вірять, що розбиті чи зламані речі можуть віщувати про різне. Деякі прикмети кажуть, що це принесе біди та нещастя, водночас як інші — успіх та удачу. Раніше ми розповідали, про що віщує порваний одяг. Тепер поговоримо про розбитий посуд.

Більшість людей, коли розбивають щось, вважають, що це віщує про щастя. Однак це не зовсім так. Про це пише Ukr.Media.

Предмети, які не можна розбивати

Дзеркало. Розбиття цього предмета, за прикметами, може притягнути невдачі та розбіжності в сім’ї. Оскільки дзеркало — це не лише відображення зовнішності, а й душі, його розбиття може серйозно повпливати на енергетику в будинку.

Посуд. Скляні предмети — крихкий символ домашнього затишку. Якщо ви розіб’єте таку річ, це призведе до труднощів з фінансами та втрати щастя.

Порцеляновий посуд. Такий посуд вважається оберегом сімейного щастя. Розбивати його не можна, щоб не зруйнувати гармонію у стосунках та сімейному житті.

Статуетки та фігурки. Вони мають духовне значення. Розбиття таких речей може порушити рівновагу і призвести до нездійснених мрій. Якщо статуетка чи фігурка розіб’ється, всі частинки треба зібрати і швидко викинути.

Годинник. Це символ продовження життя. Його розбиття, за прикметами, — це передвісник труднощів у майбутньому. Якщо ж ваш годинник впав і пошкодився, треба швидко його відремонтувати чи придбати новий. З розбитим ходити не варто.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто давати сіль в борг. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.