Как можно разрушить себе жизнь, разбив статуэтку

Мало кто знает толкование этих примет

Эзотерики верят, что разбитые или сломанные вещи могут предвещать разное. Некоторые приметы говорят, что это принесет беды и несчастья, в то время как другие успех и удачу. Раньше мы рассказывали, о чем предвещает порванную одежду. Теперь поговорим о разбитой посуде.

Большинство людей, когда что-то разбивают, считают, что это предвещает счастье. Однако это не совсем так. Об этом пишет Ukr.Media.

Предметы, которые нельзя разбивать

Зеркало. Разбиение этого предмета, по приметам, может привлечь неудачи и разногласия в семье. Поскольку зеркало – это не только отражение внешности, но и души, его разбиение может серьезно повлиять на энергетику в доме.

Посуда. Стеклянные предметы – хрупкий символ домашнего уюта. Если вы разобьете такую вещь, это приведет к трудностям с финансами и потере счастья.

Фарфоровая посуда. Такая посуда считается оберегом семейного счастья. Разбивать его нельзя, чтобы не разрушить гармонию в отношениях и семейной жизни.

Статуэтки и фигурки. Они имеют духовное значение. Разбиение таких вещей может нарушить гармонию и привести к несбывшимся мечтам. Если статуэтка или фигурка разобьется, все частицы нужно собрать и быстро выбросить.

Часы. Это символ продления жизни. Его разбиение, по приметам, — предвестник трудностей в будущем. Если же ваши часы упали и повредились, нужно быстро их отремонтировать или приобрести новые. С разбитым ходить не стоит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит давать соль взаймы. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.