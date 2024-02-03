Укр

Как можно разрушить себе жизнь, разбив статуэтку

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Разбитая посуда может принести беды
Разбитая посуда может принести беды. Фото freepik.com

Мало кто знает толкование этих примет

Эзотерики верят, что разбитые или сломанные вещи могут предвещать разное. Некоторые приметы говорят, что это принесет беды и несчастья, в то время как другие успех и удачу. Раньше мы рассказывали, о чем предвещает порванную одежду. Теперь поговорим о разбитой посуде.

Большинство людей, когда что-то разбивают, считают, что это предвещает счастье. Однако это не совсем так. Об этом пишет Ukr.Media.

Предметы, которые нельзя разбивать

  • Зеркало. Разбиение этого предмета, по приметам, может привлечь неудачи и разногласия в семье. Поскольку зеркало – это не только отражение внешности, но и души, его разбиение может серьезно повлиять на энергетику в доме.
  • Посуда. Стеклянные предметы – хрупкий символ домашнего уюта. Если вы разобьете такую вещь, это приведет к трудностям с финансами и потере счастья.
  • Фарфоровая посуда. Такая посуда считается оберегом семейного счастья. Разбивать его нельзя, чтобы не разрушить гармонию в отношениях и семейной жизни.
  • Статуэтки и фигурки. Они имеют духовное значение. Разбиение таких вещей может нарушить гармонию и привести к несбывшимся мечтам. Если статуэтка или фигурка разобьется, все частицы нужно собрать и быстро выбросить.
  • Часы. Это символ продления жизни. Его разбиение, по приметам, — предвестник трудностей в будущем. Если же ваши часы упали и повредились, нужно быстро их отремонтировать или приобрести новые. С разбитым ходить не стоит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит давать соль взаймы. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.

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#Суеверия #Приметы